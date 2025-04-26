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https://sarabic.ae/20250426/ولو-لـ10-ثوان-تحذيرات-صحية-من-لمس-إيصالات-الدفع-الورقية-1099913311.html
"ولو لـ10 ثوان".. تحذيرات صحية من لمس إيصالات الدفع الورقية
"ولو لـ10 ثوان".. تحذيرات صحية من لمس إيصالات الدفع الورقية
سبوتنيك عربي
أطلق خبراء في قطاع الصحة تحذيرات بشأن مخاطر جسيمة تسببها الإيصالات الورقية، التي يحصل عليها المستهلكون بعد إتمام عمليات الشراء، مؤكدين أن تلك الإيصالات الورقية... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T12:32+0000
2025-04-26T12:32+0000
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أصدرت مؤسسة الصحة البيئية إشعارات قانونية ضد 32 متجرًا لاستخدامها مستويات عالية من مادة "بيسفينول إس" (BPS) في الإيصالات الورقية.وأفادت تلك الإشعارات بأن "هذه المادة تعتبر نسخة أكثر خطورة من مادة "بيسفينول أ" (BPA) المعروفة، حيث تؤثر سلبًا على التوازن الهرموني في الجسم".وأوضحت الدراسات أن "مادة "بيسفينول أ" تحاكي هرمون الإستروجين، ما قد يعطل وظائف الجسم الحيوية مثل التمثيل الغذائي والنمو والخصوبة، والأكثر خطورة أن الجلد يمكنه امتصاص هذه المادة الكيميائية خلال ثوانٍ معدودة فقط من التعامل مع الإيصالات الورقية".وقد قدمت المؤسسة خيارين للشركات، إما وضع تحذيرات واضحة للمستهلكين أو إعادة تصنيع منتجاتها دون استخدام مادة "بيسفينول أ"، مع تهديد المتخلفين بغرامات مالية، كما نصحت المستهلكين بتجنب الإيصالات الورقية قدر الإمكان.من جهتها، أوصت شاكيرا عظيمي غايلون، المديرة التنفيذية للمركز، العاملين بارتداء القفازات عند التعامل مع الإيصالات وتجنب استخدام المعقمات الكحولية التي تزيد من امتصاص المادة الضارة.يذكر أن دراسة ألمانية أجريت عام 2021، كشفت أن مادة "بيسفينول أ" (BPS) قد تسبب أضرارًا خطيرة للدماغ البشري، بناءً على تجارب أجريت على الخلايا العصبية لأسماك الزينة.
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الصحة, الأخبار, منوعات
الصحة, الأخبار, منوعات

"ولو لـ10 ثوان".. تحذيرات صحية من لمس إيصالات الدفع الورقية

12:32 GMT 26.04.2025
© Getty Images / NurPhotoإيصال دفع
إيصال دفع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
أطلق خبراء في قطاع الصحة تحذيرات بشأن مخاطر جسيمة تسببها الإيصالات الورقية، التي يحصل عليها المستهلكون بعد إتمام عمليات الشراء، مؤكدين أن تلك الإيصالات الورقية تحتوي على مواد كيميائية ضارة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أصدرت مؤسسة الصحة البيئية إشعارات قانونية ضد 32 متجرًا لاستخدامها مستويات عالية من مادة "بيسفينول إس" (BPS) في الإيصالات الورقية.
وأفادت تلك الإشعارات بأن "هذه المادة تعتبر نسخة أكثر خطورة من مادة "بيسفينول أ" (BPA) المعروفة، حيث تؤثر سلبًا على التوازن الهرموني في الجسم".
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وأوضحت الدراسات أن "مادة "بيسفينول أ" تحاكي هرمون الإستروجين، ما قد يعطل وظائف الجسم الحيوية مثل التمثيل الغذائي والنمو والخصوبة، والأكثر خطورة أن الجلد يمكنه امتصاص هذه المادة الكيميائية خلال ثوانٍ معدودة فقط من التعامل مع الإيصالات الورقية".
وقد قدمت المؤسسة خيارين للشركات، إما وضع تحذيرات واضحة للمستهلكين أو إعادة تصنيع منتجاتها دون استخدام مادة "بيسفينول أ"، مع تهديد المتخلفين بغرامات مالية، كما نصحت المستهلكين بتجنب الإيصالات الورقية قدر الإمكان.

وحذّر الدكتور ميهير فوهرا، رئيس قسم العلوم في مركز الصحة البيئية، من أن "حمل إيصال ورقي لمدة 10 ثوانٍ فقط قد يعرض الشخص لمستويات غير آمنة من المادة الكيميائية".

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من جهتها، أوصت شاكيرا عظيمي غايلون، المديرة التنفيذية للمركز، العاملين بارتداء القفازات عند التعامل مع الإيصالات وتجنب استخدام المعقمات الكحولية التي تزيد من امتصاص المادة الضارة.

ويشير الخبراء إلى اتجاه عالمي متزايد نحو اعتماد الإيصالات الرقمية، حيث يؤكد الدكتور مارك سيغل، المحلل الطبي، على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير المواد الكيميائية الدائمة مثل "بيسفينول أ" (BPS)، خاصة فيما يتعلق بمخاطرها على الخصوبة والصحة العامة.

يذكر أن دراسة ألمانية أجريت عام 2021، كشفت أن مادة "بيسفينول أ" (BPS) قد تسبب أضرارًا خطيرة للدماغ البشري، بناءً على تجارب أجريت على الخلايا العصبية لأسماك الزينة.
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