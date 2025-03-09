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عرب بوينت بودكاست
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250309/دراسة-إنجاب-الأطفال-يحافظ-على-شباب-المخ-1098528391.html
دراسة: إنجاب الأطفال يحافظ على شباب المخ
دراسة: إنجاب الأطفال يحافظ على شباب المخ
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة شملت أكثر من 37 ألف بالغ، بأن الأبوة والأمومة يمكن أن تساعد في الحفاظ على لياقة الدماغ البشري مع التقدم في العمر. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T13:45+0000
2025-03-09T13:45+0000
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وقال موقع "ساينس أليرت" العلمي، إن العلماء وجدوا أن كل طفل إضافي يعزز من اتصال الدماغ لدى الأب والأم، وهو ما يعاكس ما يُلاحظ عادةً في منتصف العمر أو الشيخوخة، وكان هذا التأثير واضحًا بشكل خاص في مناطق الجهاز العصبي المركزي المرتبطة بالحركة والإحساس.وأجرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأعصاب الإدراكية إدوينا أورشارد، من جامعة ييل، أكبر تحليل حتى الآن لوظائف دماغ الآباء والأمهات، وهي الدراسة الأولى من نوعها التي تُظهر اختلافات في أدمغة الذكور بعد مرحلة الأبوة المبكرة.واستندت النتائج، التي تم الحصول عليها من قاعدة البيانات البريطانية "يو كي بيوبانك"، إلى فحوصات الدماغ لما يقرب من 20 ألف أنثى وأكثر من 17,600 ذكر تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، حيث أظهرت الدراسة أن الأبوة كانت مرتبطة بشكل إيجابي بالاتصال الوظيفي للدماغ، والذي يشير إلى أنماط التنشيط العصبي داخل الشبكات الدماغية وبينها.وقالت أورشارد: "المناطق التي تنخفض فيها الاتصالات الوظيفية مع تقدم العمر هي نفسها، التي تزداد فيها الاتصالات عند إنجاب الأطفال"، وأضاف الطبيب النفسي أفرم هولمز، من جامعة روتجرز: "يبدو أن بيئة الرعاية، وليس الحمل بحد ذاته، هي العامل المهم، حيث نرى هذه التأثيرات لدى كل من الأمهات والآباء".وإذا كان ذلك صحيحًا، فمن الممكن أن يكون لرعاية الأطفال تأثيرات مماثلة على الأجداد أو العاملين في رعاية الأطفال أو أي شخص يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الأطفال.وأظهرت دراسات حديثة أن التغيرات الدماغية العميقة، التي تحدث أثناء الحمل تستمر بعد الولادة، وبالنسبة للأمهات، تكشف فحوصات الرنين المغناطيسي عن تغيرات في بنية الدماغ في المناطق المرتبطة بالتأمل وأحلام اليقظة، ما قد يفسر ظاهرة "دماغ الطفل". أما بالنسبة للآباء لأول مرة، فقد أشارت الأبحاث الأولية إلى أن إنجاب طفل يمكن أن يؤدي إلى فقدان 1-2% من حجم القشرة الدماغية، خاصة في المناطق المرتبطة بالقبول والحنان الأبوي.ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر تنوعًا لفهم العوامل المختلفة التي تؤثر على كيفية تقدمنا في العمر، وكيف يمكن للأبوة أن تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الدماغ.
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الصحة, علوم, الأخبار
الصحة, علوم, الأخبار

دراسة: إنجاب الأطفال يحافظ على شباب المخ

13:45 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Rick Scuteriأطفال
أطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
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أفادت دراسة حديثة شملت أكثر من 37 ألف بالغ، بأن الأبوة والأمومة يمكن أن تساعد في الحفاظ على لياقة الدماغ البشري مع التقدم في العمر.
وقال موقع "ساينس أليرت" العلمي، إن العلماء وجدوا أن كل طفل إضافي يعزز من اتصال الدماغ لدى الأب والأم، وهو ما يعاكس ما يُلاحظ عادةً في منتصف العمر أو الشيخوخة، وكان هذا التأثير واضحًا بشكل خاص في مناطق الجهاز العصبي المركزي المرتبطة بالحركة والإحساس.
وأجرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأعصاب الإدراكية إدوينا أورشارد، من جامعة ييل، أكبر تحليل حتى الآن لوظائف دماغ الآباء والأمهات، وهي الدراسة الأولى من نوعها التي تُظهر اختلافات في أدمغة الذكور بعد مرحلة الأبوة المبكرة.
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واستندت النتائج، التي تم الحصول عليها من قاعدة البيانات البريطانية "يو كي بيوبانك"، إلى فحوصات الدماغ لما يقرب من 20 ألف أنثى وأكثر من 17,600 ذكر تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، حيث أظهرت الدراسة أن الأبوة كانت مرتبطة بشكل إيجابي بالاتصال الوظيفي للدماغ، والذي يشير إلى أنماط التنشيط العصبي داخل الشبكات الدماغية وبينها.
وعادةً ما يُظهر الدماغ المتقدم في العمر انخفاضًا في الاتصال الوظيفي عبر شبكة الحركة/ الإحساس وزيادة في الاتصال داخل الأنظمة القشرية تحت القشرية، لكن النمط المعاكس لوحظ لدى الآباء والأمهات الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا.
وقالت أورشارد: "المناطق التي تنخفض فيها الاتصالات الوظيفية مع تقدم العمر هي نفسها، التي تزداد فيها الاتصالات عند إنجاب الأطفال"، وأضاف الطبيب النفسي أفرم هولمز، من جامعة روتجرز: "يبدو أن بيئة الرعاية، وليس الحمل بحد ذاته، هي العامل المهم، حيث نرى هذه التأثيرات لدى كل من الأمهات والآباء".
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وإذا كان ذلك صحيحًا، فمن الممكن أن يكون لرعاية الأطفال تأثيرات مماثلة على الأجداد أو العاملين في رعاية الأطفال أو أي شخص يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الأطفال.
وعادةً ما يتم استبعاد الآباء من الدراسات المتعلقة بالأبوة لأنهم لا يخوضون تجربة الحمل أو الولادة أو الرضاعة، لكن هذا لا يعني أنهم لا يتأثرون بشكل عميق بدورهم الجديد في الأسرة بعد ولادة أطفالهم، حيث أكد الباحثون أن إنجاب الأطفال له تأثير كبير على الجسم والعقل، لكن علماء الأعصاب لا يعرفون سوى القليل عن التأثيرات طويلة المدى للأبوة على الدماغ لدى كلا الجنسين.
وأظهرت دراسات حديثة أن التغيرات الدماغية العميقة، التي تحدث أثناء الحمل تستمر بعد الولادة، وبالنسبة للأمهات، تكشف فحوصات الرنين المغناطيسي عن تغيرات في بنية الدماغ في المناطق المرتبطة بالتأمل وأحلام اليقظة، ما قد يفسر ظاهرة "دماغ الطفل". أما بالنسبة للآباء لأول مرة، فقد أشارت الأبحاث الأولية إلى أن إنجاب طفل يمكن أن يؤدي إلى فقدان 1-2% من حجم القشرة الدماغية، خاصة في المناطق المرتبطة بالقبول والحنان الأبوي.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر تنوعًا لفهم العوامل المختلفة التي تؤثر على كيفية تقدمنا في العمر، وكيف يمكن للأبوة أن تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الدماغ.
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