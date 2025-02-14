https://sarabic.ae/20250214/دراسة-تبرز-قيمة-التواصل-الحسي-في-الفالنتاين-1097782407.html

دراسة تبرز قيمة "التواصل الحسي" في "الفالنتاين"

دراسة تبرز قيمة "التواصل الحسي" في "الفالنتاين"

سبوتنيك عربي

قال الممثل هيو غرانت، في المشهد الافتتاحي لفيلم "لوف أكتشيوالي" (الحب الحقيقي) كيف أنه كلما شعر بالكآبة بسبب حالة العالم، فإنه يفكر في بوابة وصول المسافرين في... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T14:39+0000

2025-02-14T14:39+0000

2025-02-14T14:39+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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حيث تعتبر المطارات أماكن رائعة، لفهم أهمية التواصل الجسدي، كالعناق، والاحتضان، والإمساك بالأيدي، لكن المودة الجسدية موجودة في كل مكان في الحياة اليومية أيضًا، ولسبب وجيه، يُظهر العلم أن المودة الجسدية (غير الجنسية) تنتج أكثر من مجرد لحظات من الفرح، فهي تفيد أيضًا صحتنا العقلية والجسدية.وذكرت مجلة "ساينس أليرت"، أن الأشخاص في العلاقات العاطفية، يبلغون عن وجود عاطفة جسدية أكثر وثاقة من العازبين، وبراحة أكبر للسماح لشركائهم بالتواصل الجسدي معهم، مقارنة بالغرباء أو الأصدقاء.وطلبت دراسة من المشاركين في إحدى الدراسات، ملامسة شركائهم أو صديق أو غريب أو ذراع اصطناعية، ففعلوا ذلك بتأن أكثر مع شريكهم وكانت التدخلات اللمسية مفيدة بشكل خاص، في تقليل الألم والاكتئاب والقلق، كما وجدت العديد من الدراسات أن المودة الجسدية لدى الأزواج، مرتبطة بمجموعة من التأثيرات الفيزيولوجية، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم واستجابات مناعية أفضل.كما أن المودة الجسدية - بما في ذلك التقبيل، مرتبطة أيضًا برضا أكبر، وتقييمات أفضل للعلاقة بشكل عام، مما يساهم بدوره في تحسين الرفاهية النفسية.وحتى عندما تحدث الخلافات، يبدو أن العناق يقلل من مستويات المزاج السلبي لدى الأزواج، إن تلقي المودة الجسدية من الشريك يجعلنا نشعر بالقوة النفسية، حيث وجدت إحدى الدراسات، (والكلام لساينس أليرت)، أن النساء أظهرن نشاطًا أقل في أجزاء من الدماغ تستجيب للتهديد عند إمساك يد أزواجهن.كما أن طريقة أخرى للنظر في هذا الأمر، وهي فحص ما يحدث عندما نفقد المودة الجسدية، حيث أظهرت الدراسات، التي اطلعت عليها ساينس أليرت، أن "حرمان اللمس" - غياب اللمس - يرتبط بأعراض أكبر للاكتئاب والقلق، وفي الواقع يرتبط الافتقار إلى المودة الجسدية بانخفاض رضا العلاقة والتوتر والشعور بالوحدة.روسيا تطور طريقة جديدة لتشخيص الصرع باستخدام الذكاء الاصطناعيعلماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعمل الخلايا العصبية

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علوم, الصحة