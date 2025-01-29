https://sarabic.ae/20250129/الأطفال-يتعلمون-اللغة-في-وقت-أبكر-مما-نتصور-دراسة-تكشف-1097276428.html

الأطفال يتعلمون اللغة في وقت أبكر مما نتصور... دراسة تكشف

الأطفال يتعلمون اللغة في وقت أبكر مما نتصور... دراسة تكشف

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن الأطفال يتعلمون اللغة ويلتقطون الأصوات في وقت أبكر مما كنا نعتقد. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T12:11+0000

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2025-01-29T12:11+0000

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أشارت الدراسة إلى أنه عندما يحدق طفلك فيك أثناء حديثك، فهذا لأنه يلتقط أكثر من مجرد الأصوات، فهو يتعلم كيفية صنع هذه الأصوات.كشفت الدراسة عن أن هذه العملية المذهلة تبدأ في وقت مبكر يصل إلى أربعة أشهر، ما ينهي الاعتقاد القديم بأن الأطفال يتعلمون هذه الأنماط فقط بعد ضبط لغتهم الأم بين 6 و12 شهرًا من العمر. كما يمنحنا فرصة مبكرة لمساعدة الأطفال الذين قد يكونون معرضين لخطر تأخر الكلام أو اللغة.وبين ستة أشهر و12 شهرًا، يبدأ الأطفال في تضييق تركيزهم على الأصوات التي يسمعونها في أغلب الأحيان. أما بالنسبة للحروف المتحركة، يبدأ هذا الضبط الدقيق في حوالي ستة أشهر بينما تتبعه الحروف الساكنة العشرة أشهر.وأكدت الدراسة أن الأطفال في عمر أربعة أشهر يمكنهم ربط النقاط بين الصوت والبصر. وهذه القدرة المبكرة على اكتشاف الأنماط في كيفية إصدار الأصوات هي الأساس لتعلم اللغة في وقت لاحق.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذا الاكتشاف سيغير ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن تعلم الأطفال المبكر للغة. ويشير إلى أن الأطفال يبدأون في اكتشاف الأنماط في عمر أربعة أشهر، قبل وقت طويل من بدء التناغم الإدراكي مع أصوات لغتهم الأم بين ستة أشهر و 12 شهرًا. ويفتح هذا إمكانيات جديدة ومثيرة لمساعدة الأطفال الذين قد يعانون من مشاكل في الكلام أو اللغة.دراسة تكشف السبب وراء انتقائية الأطفال للطعام أطفال يكشفون عن مركب لمكافحة السرطان

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علوم, الصحة, الأطفال, حماية الأطفال, أخبار الأطفال, تربية الأطفال, حقوق الأطفال, تربية الأطفال