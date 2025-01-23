https://sarabic.ae/20250123/دراسة-تكشف-عن-الابن-المفضل-لدى-الآباء-والسر-وراء-ذلك-1097066100.html
دراسة تكشف عن "الابن المفضل" لدى الآباء والسر وراء ذلك
دراسة تكشف عن "الابن المفضل" لدى الآباء والسر وراء ذلك
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "بريغهام يونغ" (BYU) أن الآباء يميلون بالفعل إلى تفضيل أحد أبنائهم على الآخرين، وأن الطفل الأصغر عمرًا غالبًا ما يكون هو المفضل. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:10+0000
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ونقل موقع "deseret" نتائج الدراسة التي تفيد بأن هذا التفضيل قد يُعزى إلى منح الأطفال الأكبر سنًا مزيدًا من الاستقلالية، حيث يقل تحكم الآباء بهم مع تقدمهم في العمر.أشار الباحث الرئيسي في الدراسة، أليكس جنسن، الأستاذ في كلية الحياة الأسرية بجامعة "بريغهام يونغ"، إلى أهمية وعي الآباء بهذه الأنماط التي قد تحدث في أسرهم، مؤكدًا أن هذا الوعي يمكنهم من إجراء تعديلات بسيطة تعود بالنفع على الجميع.وتوصلت الدراسة إلى أن الآباء يميلون إلى تفضيل البنات على الأولاد بشكل طفيف، وأن شخصية الطفل تلعب دورًا هامًا في هذا التفضيل، بمعنى أن الأطفال الذين يُعتبرون أكثر توافقًا مع والديهم وأكثر مسؤولية، بغض النظر عن ترتيبهم في الأسرة أو جنسهم، يحظون عمومًا بمعاملة أفضل.وأضاف جنسن أن "معظم الآباء يرتبطون على الأرجح بسهولة أكبر مع طفل واحد عن الآخر، سواء كان ذلك بسبب الشخصية أو ترتيب الولادة أو الجنس أو حتى الاهتمامات المشتركة".وشددت الدراسة على أهمية إدراك الآباء لهذه الأنماط، لأن الأطفال الذين يشعرون بأنهم أقل تفضيلاً من قبل والديهم قد يواجهون مشكلات صحية نفسية وسلوكية في المنزل أو المدرسة.وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، في عام 2020، أن واحدًا من كل عشرة آباء اعترف بوجود طفل مفضل، بينما ذكر أكثر من ثلث المشاركين أن آباءهم كانوا يفضلون أحد إخوتهم، واختتم جنسن حديثه بالتأكيد على أهمية قضاء وقت ممتع مع جميع الأطفال وممارسة أنشطة مشتركة يحبها الجميع.
https://sarabic.ae/20241212/دراسة-تكشف-علاقة-إعلانات-الطعام-بعمر-الأطفال-1095733053.html
https://sarabic.ae/20241125/قد-تسبب-الوفاة-تحذير-من-تقبيل-الأطفال-حديثي-الولادة-بسبب-عدوى-خطيرة-1095153091.html
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علوم, الأخبار, منوعات
دراسة تكشف عن "الابن المفضل" لدى الآباء والسر وراء ذلك
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "بريغهام يونغ" (BYU) أن الآباء يميلون بالفعل إلى تفضيل أحد أبنائهم على الآخرين، وأن الطفل الأصغر عمرًا غالبًا ما يكون هو المفضل.
ونقل موقع
"deseret" نتائج الدراسة التي تفيد بأن هذا التفضيل قد يُعزى إلى منح الأطفال الأكبر سنًا مزيدًا من الاستقلالية، حيث يقل تحكم الآباء بهم مع تقدمهم في العمر.
أشار الباحث الرئيسي في الدراسة، أليكس جنسن، الأستاذ في كلية الحياة الأسرية بجامعة "بريغهام يونغ"، إلى أهمية وعي الآباء بهذه الأنماط التي قد تحدث في أسرهم، مؤكدًا أن هذا الوعي يمكنهم من إجراء تعديلات بسيطة تعود بالنفع على الجميع.
12 ديسمبر 2024, 15:16 GMT
وتوصلت الدراسة إلى أن الآباء يميلون إلى تفضيل البنات على الأولاد بشكل طفيف، وأن شخصية الطفل
تلعب دورًا هامًا في هذا التفضيل، بمعنى أن الأطفال الذين يُعتبرون أكثر توافقًا مع والديهم وأكثر مسؤولية، بغض النظر عن ترتيبهم في الأسرة أو جنسهم، يحظون عمومًا بمعاملة أفضل.
وأضاف جنسن أن "معظم الآباء يرتبطون على الأرجح بسهولة أكبر مع طفل واحد عن الآخر، سواء كان ذلك بسبب الشخصية أو ترتيب الولادة أو الجنس أو حتى الاهتمامات المشتركة".
25 نوفمبر 2024, 09:56 GMT
وشددت الدراسة على أهمية إدراك الآباء لهذه الأنماط، لأن الأطفال الذين يشعرون بأنهم أقل تفضيلاً من قبل والديهم قد يواجهون مشكلات صحية نفسية وسلوكية في المنزل أو المدرسة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، في عام 2020، أن واحدًا من كل عشرة آباء اعترف بوجود طفل مفضل، بينما ذكر أكثر من ثلث المشاركين أن آباءهم كانوا يفضلون أحد إخوتهم، واختتم جنسن حديثه بالتأكيد على أهمية قضاء وقت ممتع مع جميع الأطفال وممارسة أنشطة مشتركة يحبها الجميع.