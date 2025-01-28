https://sarabic.ae/20250128/دراسة-ممارسة-الرياضة-بانتظام-تساعد-في-تحسين-الأداء-الدراسي-للأطفال-1097239694.html
دراسة: ممارسة الرياضة "بانتظام" تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال
دراسة: ممارسة الرياضة "بانتظام" تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة مونتريال في كندا، عن أن الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يساعد الأطفال في تحسين أدائهم الدراسي بشكل... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T11:57+0000
2025-01-28T11:57+0000
2025-01-28T12:02+0000
مجتمع
علوم
الصحة
رياضة
تمارين رياضية
ممارسة التمارين الرياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097239994_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_05425152858ab9ffd43bc7f3b074ddfe.jpg
وأشارت الدراسة الكندية إلى أن انخراط الأطفال والمراهقين في ممارسة الرياضة بانتظام، لا سيما من خلال الرياضات الجماعية المنظمة، قد يدفعهم إلى الالتزام بحضور فصولهم المدرسية وتحقيق نتائج أفضل.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن ممارسة رياضات مثل كرة القدم أو الجمباز الفني تنطوي على آثار طويلة المدى على الأداء الدراسي.ونوهت النتائج إلى أنه بالنسبة للفتيات اللاتي يمارسن الرياضات المنظمة، فإن نتائجهن الدراسية جاءت أعلى بنسبة 8% بشكل عام مع ممارسة الرياضة، وأعلى بنسبة 23% في حالة ممارستهن رياضة فنية. وأشارت الدراسة إلى أن الرياضة تسمح للأطفال بتنمية مهارات أساسية في مجالات عديدة، مثل القدرة على القيادة والسلوكيات الجماعية والتركيز لفترات طويلة، وهي كلها مهارات يمكن الاستفادة منها في المجال الدراسي.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فقد أكد الباحثون على ضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون ممارسة الأطفال الرياضة، مثل التكاليف الإضافية والمشكلات الأسرية، على اعتبار أن الرياضة قد تكون السبيل نحو التفوق الدراسي. 7 خطوات عملية لتجنب "زيادة الوزن"... تعرف عليها عوامل تسبب الشعور بالتعب... تعرف عليها
https://sarabic.ae/20240102/دراسة-تربط-بين-ممارسة-التمارين-الرياضية-وحجم-الدماغ-1084643433.html
https://sarabic.ae/20241226/أسلوب-محدد-لممارسة-الرياضة-يضاعف-من-نتائجها-وفوائدها----1096214046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097239994_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f0c2fd6894ffb6b6942e8777c5654f30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, رياضة, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة
علوم, الصحة, رياضة, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة
دراسة: ممارسة الرياضة "بانتظام" تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال
11:57 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 12:02 GMT 28.01.2025)
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة مونتريال في كندا، عن أن الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية يساعد الأطفال في تحسين أدائهم الدراسي بشكل ملحوظ.
وأشارت الدراسة الكندية إلى أن انخراط الأطفال والمراهقين في ممارسة الرياضة بانتظام، لا سيما من خلال الرياضات الجماعية المنظمة، قد يدفعهم إلى الالتزام بحضور فصولهم المدرسية وتحقيق نتائج أفضل.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإن ممارسة رياضات مثل كرة القدم أو الجمباز الفني تنطوي على آثار طويلة المدى على الأداء الدراسي.
وأجرى الباحثون مقارنة بين البيانات الخاصة بالتدريبات البدنية التي تخص 2800 طفل تبلغ أعمارهم 12 عاما وبين أدائهم الأكاديمي في السنوات الأخيرة، واتضح من النتائج أن الفتيان الذين يخرطون في ممارسة الرياضة بانتظام تتزايد احتمالات حصولهم على شهادة إتمام الدراسة الثانوية في سن عشرين عاما بنسبة 15% تقريبا.
ونوهت النتائج إلى أنه بالنسبة للفتيات اللاتي يمارسن الرياضات المنظمة،
فإن نتائجهن الدراسية جاءت أعلى بنسبة 8% بشكل عام مع ممارسة الرياضة، وأعلى بنسبة 23% في حالة ممارستهن رياضة فنية.
وأكدت الدراسة على أن ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب ترتبط بزيادة فرص التخرج بدرجات عالية بالنسبة للفتيان والفتيات.
26 ديسمبر 2024, 12:57 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن الرياضة
تسمح للأطفال بتنمية مهارات أساسية في مجالات عديدة، مثل القدرة على القيادة والسلوكيات الجماعية والتركيز لفترات طويلة، وهي كلها مهارات يمكن الاستفادة منها في المجال الدراسي.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فقد أكد الباحثون على ضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون ممارسة الأطفال الرياضة، مثل التكاليف الإضافية والمشكلات الأسرية، على اعتبار أن الرياضة قد تكون السبيل نحو التفوق الدراسي.