https://sarabic.ae/20250216/طريقة-مبتكرة-تعيد-الأمل-للأطفال-المصابين-بحساسية-تجاه-طعام-شائع-1097828324.html
طريقة مبتكرة تعيد الأمل للأطفال المصابين بحساسية تجاه طعام شائع
طريقة مبتكرة تعيد الأمل للأطفال المصابين بحساسية تجاه طعام شائع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الفول السوداني يمكن أن يبنوا القدرة على التحمل من خلال استهلاك كميات متزايدة من زبدة الفول السوداني على... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T12:24+0000
2025-02-16T12:24+0000
2025-02-16T12:26+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097827973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fb0b2595a78ba4b292af260f834ed7a.jpg
وسمحت هذه الطريقة لـ 100% من المشاركين في مجموعة العلاج بتناول ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني بأمان.ويمكن أن يساعد هذا النهج العلاجي البسيط والسهل الوصول ما يقرب من نصف الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، وخاصة أولئك الذين يمكنهم بالفعل تحمل كميات صغيرة من الفول السوداني، ولكن لم يكن لديهم خيارات علاجية في السابق.وقالت الدكتورة جين مارازو، مديرة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "لم يتمكن الأطفال المصابون بحساسية الفول السوداني من المشاركة في تجارب علاج حساسية الطعام السابقة، مما تركهم دون فرص لاستكشاف خيارات العلاج".ولتلبية هذه الحاجة، اختبر الباحثون ما إذا كانت استراتيجية العلاج منخفضة التكلفة والمريحة يمكن أن تساعد الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني عالية العتبة على تحمل كمية أكبر بكثير من بروتين الفول السوداني مما كانوا عليه بالفعل، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وأكد الباحثون أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت نفس استراتيجية العلاج ستنجح مع مسببات الحساسية الغذائية الأخرى غير الفول السوداني، مشيرين إلى أنه هناك حاجة إلى متابعة مستقبلية لتحديد فعالية العلاج في تحفيز تحمل طويل الأمد للفول السوداني.دراسة: الصيام المتقطع قد يؤدي للإصابة بمرض السكري من النوع الثانيدراسة تكشف أهمية "بديل الملح" في الوقاية من السكتة الدماغية
https://sarabic.ae/20250216/ضبط-كميات-كبيرة-من-دواء-شهير-للتخسيس-مغشوش-في-دولة-عربية-1097819767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097827973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b40860e70ceb6f4b2072e0bfe0867ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة
طريقة مبتكرة تعيد الأمل للأطفال المصابين بحساسية تجاه طعام شائع
12:24 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 12:26 GMT 16.02.2025)
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الفول السوداني يمكن أن يبنوا القدرة على التحمل من خلال استهلاك كميات متزايدة من زبدة الفول السوداني على مدى 18 شهرًا.
وسمحت هذه الطريقة لـ 100% من المشاركين في مجموعة العلاج بتناول ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني بأمان.
وأفاد الباحثون بأن زيادة جرعات زبدة الفول السوداني التي يتم شراؤها من المتاجر وقياسها في المنزل بشكل تدريجي على مدار 18 شهرًا سمحت لـ 100% من الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، والذين يمكنهم بالفعل تحمل نصف حبة فول سوداني على الأقل، بتناول ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني بأمان دون حدوث رد فعل.
ويمكن أن يساعد هذا النهج العلاجي البسيط والسهل الوصول ما يقرب من نصف الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، وخاصة أولئك الذين يمكنهم بالفعل تحمل كميات صغيرة من الفول السوداني، ولكن لم يكن لديهم خيارات علاجية في السابق.
وقالت الدكتورة جين مارازو، مديرة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "لم يتمكن الأطفال المصابون بحساسية الفول السوداني من المشاركة في تجارب علاج حساسية الطعام السابقة، مما تركهم دون فرص لاستكشاف خيارات العلاج".
وتابعت: "تركز الدراسة اليوم على هذه الفئة من السكان ويُظهر أن شكلًا آمنًا للغاية وسهل الوصول إليه من العلاج يمكن أن يكون مفيدًا لكثير من هؤلاء الأطفال وأسرهم".
ولتلبية هذه الحاجة، اختبر الباحثون ما إذا كانت استراتيجية العلاج منخفضة التكلفة والمريحة يمكن أن تساعد الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني عالية العتبة على تحمل كمية أكبر بكثير من بروتين الفول السوداني مما كانوا عليه بالفعل، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
وأكد الباحثون أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت نفس استراتيجية العلاج ستنجح مع مسببات الحساسية الغذائية الأخرى غير الفول السوداني، مشيرين إلى أنه هناك حاجة إلى متابعة مستقبلية لتحديد فعالية العلاج في تحفيز تحمل طويل الأمد للفول السوداني.