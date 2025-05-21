https://sarabic.ae/20250521/قد-تكون-المغرب-صحيفة-تكشف-وجهة-رونالدو-المحتملة-1100820564.html

قد تكون المغرب.. صحيفة تكشف وجهة رونالدو المحتملة

قد تكون المغرب.. صحيفة تكشف وجهة رونالدو المحتملة

سبوتنيك عربي

يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمرحلة غير مستقرة مع نادي النصر السعودي، بحسب وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن أحد الأندية المغربية يسعى لضمه قبل بطولة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T12:25+0000

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي الوداد المغربي يسعى للتعاقد مع النجم البرتغالي لتعزيز صفوفه خلال مشاركته المرتقبة في البطولة المقرر انطلاقها منتصف يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت أن سعي الوداد المغربي لضم رونالدو يهدف لمنح فريقه دفعة فنية وإعلامية غير مسبوقة، خلال المنافسة التي يشارك فيها 32 فريقا في أول نسخة موسعة من البطولة.وتقول الصحيفة، إن تراجع نتائج النصر وغياب رونالدو عن مستواه ربما جعل النادي السعودي مترددا في تجديد تعاقده، في ذات الوقت الذي يطالب فيه النجم البرتغالي بإعادة هيكلة شاملة داخل الفريق.وتتزايد التكهنات حول مستقبل رونالدو مع تضاؤل فرص النصر في حصد لقب الدوري السعودي، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن هناك حديث عن عروض من أندية أخرى بينها الأهلي السعودي، في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء عقد رونالدو، الذي يجب عليه أن يتخذ قرارا حاسم لتحديد وجهته المقبلة.

https://sarabic.ae/20250302/استبعاد-رونالدو-من-مباراة-النصر-مع-استقلال-الإيراني-1098320116.html

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