https://sarabic.ae/20250222/رونالدو-ومحمد-بن-سلمان-في-صورة-واحدة-ما-المناسبة-1098074094.html
رونالدو ومحمد بن سلمان في صورة واحدة.. ما المناسبة؟
رونالدو ومحمد بن سلمان في صورة واحدة.. ما المناسبة؟
سبوتنيك عربي
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر فيها عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم تأسيس المملكة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T21:52+0000
2025-02-22T21:52+0000
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الصورة تم التقاطها خلال حضور ولي العهد السعودي سباق كأس السعودية للخيول في الرياض، يوم السبت، حسبما ذكر رونالدو في منشور على صفحته الرسمية على موقع "إكس".وتفاعل مستخدمو منصة "إكس" مع صورة النجم البرتغالي مع ولي العهد السعودي، التي لاقت رواجا واسعا وتم تداولها على نطاق واسع.وخلال نحو ساعة من نشر التدوينة شاهدها نحو 9 ملايين مستخدم على موقع "إكس" وشاركها نحو 16 ألف آخرون.
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رياضة, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
رياضة, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن
رونالدو ومحمد بن سلمان في صورة واحدة.. ما المناسبة؟
21:52 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 21:54 GMT 22.02.2025)
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر فيها عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم تأسيس المملكة.
الصورة تم التقاطها خلال حضور ولي العهد السعودي
سباق كأس السعودية للخيول في الرياض، يوم السبت، حسبما ذكر رونالدو في منشور على صفحته الرسمية على موقع "إكس".
وتفاعل مستخدمو منصة "إكس" مع صورة النجم البرتغالي
مع ولي العهد السعودي، التي لاقت رواجا واسعا وتم تداولها على نطاق واسع.
وخلال نحو ساعة من نشر التدوينة شاهدها نحو 9 ملايين مستخدم على موقع "إكس" وشاركها نحو 16 ألف آخرون.