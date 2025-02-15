"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250215/رونالدو-الظاهرة-يفتح-النار-على-برشلونة-ويتحدث-عن-لكمة-المعدة-فيديو-1097796804.html
"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو
"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو
سبوتنيك عربي
وصف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، الملقب بـ "الظاهرة"، الفترة التي قضاها في برشلونة موسم 1996-1997، بأنها جعلته يشعر بـ"الحسرة". 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T08:31+0000
2025-02-15T08:31+0000
مجتمع
أخبار البرازيل
منتخب البرازيل
رياضة
منوعات
نادي برشلونة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101356/02/1013560226_0:402:2210:1645_1920x0_80_0_0_f587c1a17a6215733c9138e9076b8675.jpg
وقال رونالدو في حديث إلى نجم برازيلي كبير آخر هو روماريو بطل مونديال 1994، عبر قناة "يوتيوب" الخاصة به، إن هذه ليس على مستوى اللعب، إذ أن أداءه كان رائعاً، وسجل 47 هدفاً في 49 مباراة، وإنما بسبب سوء المعاملة التي يلقاها نجوم "السامبا" من إدارة النادي الكتالوني.وأضاف: : "كنت أعشق مدينة برشلونة، رغم إنني لم أقض إلا موسماً واحداً، ولن أنسى هذه الفترة، وتصورت إنني سأمضي العديد من السنوات هناك، ولكنني اضطررت لأن أحمل حقائبي وأرحل بعد عام من وصولي، رغم إنني كنت على استعداد لتجديد عقدي، إلا أن الإدارة أبلغتني بأنه لا يمكنني البقاء، وبالفعل رحلت إلى إنتر ميلان الإيطالي، واصفة ما حدث له بأنه أشبه بـ"لكمة في المعدة".وتابع رونالدو، الحاصل على الكرة الذهبية مرتين في 1997 و2002، "ريفالدو رحل وكذلك رونالدينيو ونيمار وجميعهم في ظروف غير جيدة، هذا هو التاريخ الذي صنعه برشلونة مع كثير من لاعبي السامبا، الذين نجحوا هناك ولكن علاقاتهم تدهورت مع الإدارة، وانتهت برحيلهم.وانضم رونالدو نازاريو، إلى نادي برشلونة في عام 1996 قادمًا من فريق "بي إس في" الهولندي، ولكن بعد عام واحد انتقل إلى إنتر ميلان، على الرغم من سجله التهديفي الممتاز مع الفريق الكتالوني.وفي عام 2022، وبعد فوزه بكأس العالم في كوريا الجنوبة واليابان، وقع لريال مدريد، الغريم الأكبر للبارسا، وكان أحد أعضاء الفريق المعروف باسم "الغلاكتيكوس"، الذي ضم لويس فيغو وروبرتو كارلوس وراؤول وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام، ونجوم آخرين.
https://sarabic.ae/20200424/رونالدو-البرازيلي-على-كريستيانو-أن-يغضب-عند-سماع-كلمة-مقارنة-بيننا-1045265695.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101356/02/1013560226_0:194:2210:1852_1920x0_80_0_0_745c0a4c7e56310910946b083abcfb8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , منتخب البرازيل, رياضة, منوعات, نادي برشلونة, الأخبار
أخبار البرازيل , منتخب البرازيل, رياضة, منوعات, نادي برشلونة, الأخبار

"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو

08:31 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررونالدو
رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، الملقب بـ "الظاهرة"، الفترة التي قضاها في برشلونة موسم 1996-1997، بأنها جعلته يشعر بـ"الحسرة".
وقال رونالدو في حديث إلى نجم برازيلي كبير آخر هو روماريو بطل مونديال 1994، عبر قناة "يوتيوب" الخاصة به، إن هذه ليس على مستوى اللعب، إذ أن أداءه كان رائعاً، وسجل 47 هدفاً في 49 مباراة، وإنما بسبب سوء المعاملة التي يلقاها نجوم "السامبا" من إدارة النادي الكتالوني.
وأضاف: : "كنت أعشق مدينة برشلونة، رغم إنني لم أقض إلا موسماً واحداً، ولن أنسى هذه الفترة، وتصورت إنني سأمضي العديد من السنوات هناك، ولكنني اضطررت لأن أحمل حقائبي وأرحل بعد عام من وصولي، رغم إنني كنت على استعداد لتجديد عقدي، إلا أن الإدارة أبلغتني بأنه لا يمكنني البقاء، وبالفعل رحلت إلى إنتر ميلان الإيطالي، واصفة ما حدث له بأنه أشبه بـ"لكمة في المعدة".
وتابع رونالدو، الحاصل على الكرة الذهبية مرتين في 1997 و2002، "ريفالدو رحل وكذلك رونالدينيو ونيمار وجميعهم في ظروف غير جيدة، هذا هو التاريخ الذي صنعه برشلونة مع كثير من لاعبي السامبا، الذين نجحوا هناك ولكن علاقاتهم تدهورت مع الإدارة، وانتهت برحيلهم.
البرزيلي رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2020
مجتمع
رونالدو البرازيلي: على كريستيانو أن يغضب عند سماع كلمة "مقارنة" بيننا
24 أبريل 2020, 09:12 GMT
وانضم رونالدو نازاريو، إلى نادي برشلونة في عام 1996 قادمًا من فريق "بي إس في" الهولندي، ولكن بعد عام واحد انتقل إلى إنتر ميلان، على الرغم من سجله التهديفي الممتاز مع الفريق الكتالوني.
وفي عام 2022، وبعد فوزه بكأس العالم في كوريا الجنوبة واليابان، وقع لريال مدريد، الغريم الأكبر للبارسا، وكان أحد أعضاء الفريق المعروف باسم "الغلاكتيكوس"، الذي ضم لويس فيغو وروبرتو كارلوس وراؤول وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام، ونجوم آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала