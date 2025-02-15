https://sarabic.ae/20250215/رونالدو-الظاهرة-يفتح-النار-على-برشلونة-ويتحدث-عن-لكمة-المعدة-فيديو-1097796804.html

"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو

"رونالدو الظاهرة" يفتح النار على برشلونة ويتحدث عن "لكمة المعدة"... فيديو

سبوتنيك عربي

وصف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، الملقب بـ "الظاهرة"، الفترة التي قضاها في برشلونة موسم 1996-1997، بأنها جعلته يشعر بـ"الحسرة". 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T08:31+0000

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وقال رونالدو في حديث إلى نجم برازيلي كبير آخر هو روماريو بطل مونديال 1994، عبر قناة "يوتيوب" الخاصة به، إن هذه ليس على مستوى اللعب، إذ أن أداءه كان رائعاً، وسجل 47 هدفاً في 49 مباراة، وإنما بسبب سوء المعاملة التي يلقاها نجوم "السامبا" من إدارة النادي الكتالوني.وأضاف: : "كنت أعشق مدينة برشلونة، رغم إنني لم أقض إلا موسماً واحداً، ولن أنسى هذه الفترة، وتصورت إنني سأمضي العديد من السنوات هناك، ولكنني اضطررت لأن أحمل حقائبي وأرحل بعد عام من وصولي، رغم إنني كنت على استعداد لتجديد عقدي، إلا أن الإدارة أبلغتني بأنه لا يمكنني البقاء، وبالفعل رحلت إلى إنتر ميلان الإيطالي، واصفة ما حدث له بأنه أشبه بـ"لكمة في المعدة".وتابع رونالدو، الحاصل على الكرة الذهبية مرتين في 1997 و2002، "ريفالدو رحل وكذلك رونالدينيو ونيمار وجميعهم في ظروف غير جيدة، هذا هو التاريخ الذي صنعه برشلونة مع كثير من لاعبي السامبا، الذين نجحوا هناك ولكن علاقاتهم تدهورت مع الإدارة، وانتهت برحيلهم.وانضم رونالدو نازاريو، إلى نادي برشلونة في عام 1996 قادمًا من فريق "بي إس في" الهولندي، ولكن بعد عام واحد انتقل إلى إنتر ميلان، على الرغم من سجله التهديفي الممتاز مع الفريق الكتالوني.وفي عام 2022، وبعد فوزه بكأس العالم في كوريا الجنوبة واليابان، وقع لريال مدريد، الغريم الأكبر للبارسا، وكان أحد أعضاء الفريق المعروف باسم "الغلاكتيكوس"، الذي ضم لويس فيغو وروبرتو كارلوس وراؤول وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام، ونجوم آخرين.

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أخبار البرازيل , منتخب البرازيل, رياضة, منوعات, نادي برشلونة, الأخبار