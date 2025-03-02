استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني

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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
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183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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المقهى الثقافي
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
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الجوع يفتك باليمنيين
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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https://sarabic.ae/20250302/استبعاد-رونالدو-من-مباراة-النصر-مع-استقلال-الإيراني-1098320116.html
استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني
استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قائمة اللاعبين المغادرين إلى طهران لمواجهة الاستقلال الإيراني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T14:37+0000
2025-03-02T14:37+0000
مجتمع
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
منوعات
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وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" عن اختيارات بيولي لقائمة الفريق المسافرة، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن البعثة، إذ قرر المدرب استبعاده من المواجهة.وبذلك، تأكد رسميًا غياب رونالدو عن المواجهة، دون إعلان النادي عن السبب، وسط توقعات بأن يكون القرار مرتبطا بالإرهاق البدني بعد مشاركاته المتتالية.ويحل النصر ضيفًا على الاستقلال غدًا الاثنين، في مباراة يسعى خلالها الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الرياض.وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب القسم الغربي برصيد 17 نقطة.
https://sarabic.ae/20250222/رونالدو-ومحمد-بن-سلمان-في-صورة-واحدة-ما-المناسبة-1098074094.html
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نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منوعات
نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منوعات

استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني

14:37 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Strالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Str
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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قائمة اللاعبين المغادرين إلى طهران لمواجهة الاستقلال الإيراني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" عن اختيارات بيولي لقائمة الفريق المسافرة، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن البعثة، إذ قرر المدرب استبعاده من المواجهة.
وبذلك، تأكد رسميًا غياب رونالدو عن المواجهة، دون إعلان النادي عن السبب، وسط توقعات بأن يكون القرار مرتبطا بالإرهاق البدني بعد مشاركاته المتتالية.
ويحل النصر ضيفًا على الاستقلال غدًا الاثنين، في مباراة يسعى خلالها الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الرياض.
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
مجتمع
رونالدو ومحمد بن سلمان في صورة واحدة.. ما المناسبة؟
22 فبراير, 21:52 GMT
وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب القسم الغربي برصيد 17 نقطة.
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