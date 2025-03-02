https://sarabic.ae/20250302/استبعاد-رونالدو-من-مباراة-النصر-مع-استقلال-الإيراني-1098320116.html
استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني
استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قائمة اللاعبين المغادرين إلى طهران لمواجهة الاستقلال الإيراني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T14:37+0000
2025-03-02T14:37+0000
2025-03-02T14:37+0000
مجتمع
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2d1f33bcf5210485d64fcce797fae7.jpg
وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" عن اختيارات بيولي لقائمة الفريق المسافرة، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن البعثة، إذ قرر المدرب استبعاده من المواجهة.وبذلك، تأكد رسميًا غياب رونالدو عن المواجهة، دون إعلان النادي عن السبب، وسط توقعات بأن يكون القرار مرتبطا بالإرهاق البدني بعد مشاركاته المتتالية.ويحل النصر ضيفًا على الاستقلال غدًا الاثنين، في مباراة يسعى خلالها الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الرياض.وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب القسم الغربي برصيد 17 نقطة.
https://sarabic.ae/20250222/رونالدو-ومحمد-بن-سلمان-في-صورة-واحدة-ما-المناسبة-1098074094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69961cc3acba86d9de5ed2df475241c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منوعات
نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منوعات
استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني
أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قائمة اللاعبين المغادرين إلى طهران لمواجهة الاستقلال الإيراني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" عن اختيارات بيولي لقائمة الفريق المسافرة، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن البعثة، إذ قرر المدرب استبعاده من المواجهة.
وبذلك، تأكد رسميًا غياب رونالدو
عن المواجهة، دون إعلان النادي عن السبب، وسط توقعات بأن يكون القرار مرتبطا بالإرهاق البدني بعد مشاركاته المتتالية.
ويحل النصر ضيفًا على الاستقلال غدًا الاثنين، في مباراة يسعى خلالها الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الرياض.
وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب القسم الغربي برصيد 17 نقطة.