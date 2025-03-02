https://sarabic.ae/20250302/استبعاد-رونالدو-من-مباراة-النصر-مع-استقلال-الإيراني-1098320116.html

استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني

استبعاد رونالدو من مباراة النصر مع استقلال الإيراني

سبوتنيك عربي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قائمة اللاعبين المغادرين إلى طهران لمواجهة الاستقلال الإيراني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T14:37+0000

2025-03-02T14:37+0000

2025-03-02T14:37+0000

مجتمع

نادي النصر السعودي

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

رياضة

منوعات

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وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" عن اختيارات بيولي لقائمة الفريق المسافرة، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن البعثة، إذ قرر المدرب استبعاده من المواجهة.وبذلك، تأكد رسميًا غياب رونالدو عن المواجهة، دون إعلان النادي عن السبب، وسط توقعات بأن يكون القرار مرتبطا بالإرهاق البدني بعد مشاركاته المتتالية.ويحل النصر ضيفًا على الاستقلال غدًا الاثنين، في مباراة يسعى خلالها الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في الرياض.وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب القسم الغربي برصيد 17 نقطة.

https://sarabic.ae/20250222/رونالدو-ومحمد-بن-سلمان-في-صورة-واحدة-ما-المناسبة-1098074094.html

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نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منوعات