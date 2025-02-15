https://sarabic.ae/20250215/ما-السبب؟-كريستيانو-رونالدو-لن-يسافر-إلى-إيران-مع-فريقه-النصر-السعودي-1097812407.html

ما السبب؟… كريستيانو رونالدو لن يسافر إلى إيران مع فريقه النصر السعودي

ما السبب؟… كريستيانو رونالدو لن يسافر إلى إيران مع فريقه النصر السعودي

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لن يرافق بعثة فريق النصر السعودي إلى إيران لخوض مواجهة برسبوليس. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T17:22+0000

2025-02-15T17:22+0000

2025-02-15T17:22+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

رياضة

أخبار كرة القدم

الأخبار

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت، أن فريق النصر السعودي سيحل ضيفا على نادي برسبوليس الإيراني، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة.وذكرت الصحيفة أن ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر السعودي، قرر استبعاد رونالدو من حساباته أمام برسبوليس الإيراني تخوفا عليه من الإجهاد البدني بسبب ضغط المباريات، خاصة وأن الفريق قد حسم تأهله للدور التالي للبطولة.ويعتزم ستيفانو بيولي الإيطالي الجنسية إراحة عدد كبير من لاعبي النصر السعودي الأساسيين في مباراة برسبوليس القادمة.ويأتي هذا فيما يحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 16 نقطة، وضمن تأهله إلى الدور المقبل.ويشار إلى أن مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي، قد اكد في العاشر من الشهر الجاري، بأن النادي قام "بتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة إضافية". ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المصدر، قوله إن "النادي توصل مع رونالدو، لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد، لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الإعلان خلال الايام المقبلة".وينتهي عقد رونالدو، الذي بلغ 40 عاما مع النصر السعودي، في نهاية يونيو/ حزيران 2025، بعدما انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2023، في صفقة حرة بعد فسخ عقده مع مانشيستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قُدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.وسجل رونالدو، منذ انضمامه للنصر، 82 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة في 90 مباراة ضمن مختلف المسابقات، ولكن لم ينجح بتحقيق أي لقب رسمي مع النادي بعد، واكتفى بالتتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال 2023، غير الرسمي.ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، الذي انتقل مع كوكبة من نجوم كرة القدم إلى السعودية من بعد وصول رونالدو.

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار