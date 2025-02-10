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https://sarabic.ae/20250210/كريستيانو-رونالدو-يجدد-عقده-مع-النصر-ومصدر-يكشف-المدة-1097654822.html
كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع النصر... ومصدر يكشف المدة
كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع النصر... ومصدر يكشف المدة
سبوتنيك عربي
قال مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي، إن "العالمي قم بتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة إضافية". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T21:38+0000
2025-02-10T21:38+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المصدر قوله إن "النادي توصل مع رونالدو لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد، لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الإعلان خلال الايام المقبلة".وينتهي عقد رونالدو، الذي بلغ 40 عاما مع النصر السعودي، في نهاية يونيو/ حزيران 2025، بعدما انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2023 في صفقة حرة بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو.وسجل رونالدو، منذ انضمامه، 82 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 90 مباراة ضمن مختلف المسابقات، ولكن لم ينجح بتحقيق أي لقب رسمي مع النادي بعد، واكتفى بالتتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال 2023 غير الرسمي.ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد الذي انتقل مع كوكبة من النجوم إلى السعودية من بعد وصول رونالدو.
https://sarabic.ae/20250131/رونالدو-يكشف-عن-جوانب-جديدة-لعلاقته-بميسي-وعن-رأي-ابنه-في-مبابي-1097361223.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات, الأخبار

كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع النصر... ومصدر يكشف المدة

21:38 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Samah Zidan
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قال مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي، إن "العالمي قم بتجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سنة إضافية".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المصدر قوله إن "النادي توصل مع رونالدو لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد، لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الإعلان خلال الايام المقبلة".
وينتهي عقد رونالدو، الذي بلغ 40 عاما مع النصر السعودي، في نهاية يونيو/ حزيران 2025، بعدما انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2023 في صفقة حرة بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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31 يناير, 19:17 GMT
وسجل رونالدو، منذ انضمامه، 82 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 90 مباراة ضمن مختلف المسابقات، ولكن لم ينجح بتحقيق أي لقب رسمي مع النادي بعد، واكتفى بالتتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال 2023 غير الرسمي.
ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد الذي انتقل مع كوكبة من النجوم إلى السعودية من بعد وصول رونالدو.
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