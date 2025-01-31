رونالدو يكشف عن جوانب جديدة لعلاقته بميسي وعن رأي ابنه في مبابي
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تفاصيل جديدة في علاقته بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي مقطع فيديو تشويقي من المقابلة التي أجرتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية، وأدارها الإعلامي الإسباني إيدو أغيري المقرب من رونالدو، يظهر النجم البرتغالي وهو يتحدث عن جوانب مختلفة من حياته، بما في ذلك علاقته بنادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.
كما كشف رونالدو عن موقف طريف، حيث قال إن ابنه جونيور يُفضل النجم الفرنسي كيليان مبابي عليه، رغم أنه الهداف التاريخي لكرة القدم.
La entrevista más esperada 💥 💥— laSexta (@laSextaTV) January 31, 2025
Este lunes, a las 22.30h, @eduaguirre7 se sienta con @cristiano pic.twitter.com/o2JEal3xoX
وفي الجزء الأكثر تشويقاً من المقابلة، يتحدث رونالدو عن علاقته بميسي، حيث يعتبر الكثيرون أن التنافس بينهما هو الأفضل في تاريخ كرة القدم. وقد استمر هذا الصراع الرياضي بين النجمين من عام 2009 حتى 2018، عندما كانا يلعبان في الدوري الإسباني بقميصي برشلونة وريال مدريد، قبل أن ينتقلا لاحقاً إلى أندية أخرى.
وقال رونالدو في المقابلة: "إطلاقاً ليس لدي علاقة سيئة مع ميسي"، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية ظهور لاعبين آخرين قادرين على تسجيل أهداف مثل النجمين الأسطوريين. وأكد رونالدو أنه يستبعد أن يشهد عالم كرة القدم نجوماً يحطمون أرقامه وأرقام ميسي.
— Es imposible que siempre te apetezca ir al gimnasio y entrenar.— laSexta (@laSextaTV) January 31, 2025
— No es cuestión de que me apetezca. Es un compromiso.@EduAguirre7 entrevista a @Cristiano
📺 El lunes a las 22:30 en laSexta pic.twitter.com/9HfGcV9VhS
وفي وقت سابق، كشف تقرير صحفي، رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في تعاقد ناديه مع زميله السابق في ريال مدريد كالالوس كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن "وجهة النصر هي الأقرب لضم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي الجاري".
وأوضحت أن "البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد تواجد كاسيميرو، في صفوف النصر"، مشيرة إلى أن "متوسط ميدان مانشستر يونايتد منفتح على الانتقال للأصفر، في يناير (كانون الثاني) الجاري، وأن المفاوضات بين الطرفين جارية".
وكانت وسائل إعلام غربية، قد ذكرت أن رابطة الدوري السعودي لكرة القدم (روشن) وضعت مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضمن أهدافها للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.