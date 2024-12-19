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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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https://sarabic.ae/20241219/الدوري-السعودي-يضع-عينه-على-مهاجم-مانشستر-يونايتد-1095965486.html
الدوري السعودي يضع عينه على مهاجم مانشستر يونايتد
الدوري السعودي يضع عينه على مهاجم مانشستر يونايتد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تضع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن أهدافها في الفترة المقبلة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T12:32+0000
2024-12-19T12:32+0000
مجتمع
مانشستر يونايتد
رياضة
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
الأخبار
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وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن رابطة الدوري السعودي وضعت مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضمن أهدافها للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكدت أن راشفورد يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بدعوى أن قيمته الفنية ستسهم في ارتفاع مستوى الدوري "روشن".ورجحت الصحيفة انضمام راشفورد البالغ من العمر 27 عاما إلى أحد أندية "الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والقادسية"، موضحة أن إدارة "الشياطين الحمر" أو يونايتد قد وضعت سعرا لراشفورد بقيمة تتراوح بين 40 - 50 مليون جنيه إسترليني.ويشار إلى أن ماركوس راشفورد يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني، وهو خامس أكثر اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت ألمح إلى رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.ونقلت صحيفة غربية، عن راشفورد، قوله "أمر محبط أن يتم استبعادي من مباراة الديربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي"، في إشارة إلى احتمالية رحيله عن الفريق، مشيرا إلى "إمكانية التعامل مع النكسات خاصة مع تقدمه في السن"، منوها إلى أنه سيبذل قصارى جهده في المرة القادمة حتى يكون متاحا للعب.وحول فرص بقائه أو رحيله من مانشستر يونايتد، قال راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".وكان راشفورد قد شارك الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
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مانشستر يونايتد, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
مانشستر يونايتد, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار

الدوري السعودي يضع عينه على مهاجم مانشستر يونايتد

12:32 GMT 19.12.2024
© AP Photo / Scott Heppellمانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Scott Heppell
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تضع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن أهدافها في الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن رابطة الدوري السعودي وضعت مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضمن أهدافها للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
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وأكدت أن راشفورد يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بدعوى أن قيمته الفنية ستسهم في ارتفاع مستوى الدوري "روشن".
ورجحت الصحيفة انضمام راشفورد البالغ من العمر 27 عاما إلى أحد أندية "الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والقادسية"، موضحة أن إدارة "الشياطين الحمر" أو يونايتد قد وضعت سعرا لراشفورد بقيمة تتراوح بين 40 - 50 مليون جنيه إسترليني.
ويشار إلى أن ماركوس راشفورد يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني، وهو خامس أكثر اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت ألمح إلى رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونقلت صحيفة غربية، عن راشفورد، قوله "أمر محبط أن يتم استبعادي من مباراة الديربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي"، في إشارة إلى احتمالية رحيله عن الفريق، مشيرا إلى "إمكانية التعامل مع النكسات خاصة مع تقدمه في السن"، منوها إلى أنه سيبذل قصارى جهده في المرة القادمة حتى يكون متاحا للعب.
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وحول فرص بقائه أو رحيله من مانشستر يونايتد، قال راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".
وكان راشفورد قد شارك الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.
وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
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