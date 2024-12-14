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https://sarabic.ae/20241214/ليفربول-يتعادل-مع-فولهام-في-الجولة-الـ16-من-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-فيديو-1095796675.html
"ليفربول" يتعادل مع "فولهام" في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
"ليفربول" يتعادل مع "فولهام" في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
سبوتنيك عربي
سقط نادي "ليفربول" الإنجليزي، الذي يضم المصري الدولي، محمد صلاح، في فخ التعادل أمام غريمه "فولهام" بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت،... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T21:38+0000
2024-12-14T21:38+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
أخبار كرة القدم
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وافتتح "فولهام" التسجيل عن طريق، أندرياس بيريرا، في الدقيقة الـ11، بينما أضاف، رودريجو مونيز، الهدف الثاني في الدقيقة 76.ومن جانبه، سجل هدفي "ليفربول" كلا من، كودي جاكبو، في الدقيقة 47، وديوجو جوتا، في الدقيقة 86.ورغم التعادل، فقد حافظ "ليفربول" على صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، جمعها من 11 انتصارا، و3 تعادلات وهزيمة واحدة، مسجلا 31 هدفا، واستقبلت شباكه 13.وفي المقابل، رفع "فولهام" رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بعد تحقيق 6 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، مسجلا 24 هدفا وتلقي 22 هدفا.كما شهدت مباراة "ليفربول" و"فولهام"، اليوم السبت، حالة طرد مبكر لمدافع "ليفربول"، أندي روبرتسون، في الدقيقة الـ17، مما أجبر فريقه على اللعب بعشرة لاعبين لبقية اللقاء.
https://sarabic.ae/20241210/رسميا-محمد-صلاح-ينضم-إلى-قائمة-الـ10-العظماء-1095675958.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار كرة القدم
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار كرة القدم

"ليفربول" يتعادل مع "فولهام" في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو

21:38 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
© AP Photo / Jon Super
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سقط نادي "ليفربول" الإنجليزي، الذي يضم المصري الدولي، محمد صلاح، في فخ التعادل أمام غريمه "فولهام" بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 - 2025.
وافتتح "فولهام" التسجيل عن طريق، أندرياس بيريرا، في الدقيقة الـ11، بينما أضاف، رودريجو مونيز، الهدف الثاني في الدقيقة 76.
ومن جانبه، سجل هدفي "ليفربول" كلا من، كودي جاكبو، في الدقيقة 47، وديوجو جوتا، في الدقيقة 86.
ورغم التعادل، فقد حافظ "ليفربول" على صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، جمعها من 11 انتصارا، و3 تعادلات وهزيمة واحدة، مسجلا 31 هدفا، واستقبلت شباكه 13.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
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وفي المقابل، رفع "فولهام" رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بعد تحقيق 6 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، مسجلا 24 هدفا وتلقي 22 هدفا.
كما شهدت مباراة "ليفربول" و"فولهام"، اليوم السبت، حالة طرد مبكر لمدافع "ليفربول"، أندي روبرتسون، في الدقيقة الـ17، مما أجبر فريقه على اللعب بعشرة لاعبين لبقية اللقاء.
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