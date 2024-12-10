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https://sarabic.ae/20241210/رسميا-محمد-صلاح-ينضم-إلى-قائمة-الـ10-العظماء-1095675958.html
رسميا.. محمد صلاح ينضم إلى قائمة الـ10 العظماء
رسميا.. محمد صلاح ينضم إلى قائمة الـ10 العظماء
سبوتنيك عربي
انضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، لقائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T20:29+0000
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مجتمع
ليفربول
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
أخبار كرة القدم
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واندرج صلاح في القائمة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه "ليفربول" الإنجليزي ضد "جيرونا" الإسباني، ليصل بذلك إلى الهدف الـ50 له في البطولة القارية.وقبل مباراة اليوم، كان محمد صلاح يمتلك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 43 هدفا مع "ليفربول"، و5 أهداف مع نادي "بازل" السويسري، وهدفا واحدا مع روما الإيطالي.كما أصبح محمد صلاح، هو أول لاعب في تاريخ "ليفربول" يحرز 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا.ونال محمد صلاح الترتيب العاشر في قائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع فيليبو إنزاجي، الذي أحرز أيضا 50 هدفا.وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا: كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ141 هدفا، وليونيل ميسي في المركز الثاني بـ129 هدفا، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ101 هدفا، وكريم بنزيما في المركز الرابع بـ90 هدفا، وراؤول جونزاليس في المركز الخامس بـ71 هدفا، ورود فان نيستيلروي في المركز السادس بـ60 هدفا، وأندري شيفتشينكو في المركز السابع بـ59 هدفلا، وتوماس مولر في المركز الثامن بـ54 هدفا، وتيري هنري في المركزي التاسع بـ51 هدفا.كما أن الهدف الذي أحرز محمد صلاح اليوم الثلاثاء من ركلة جزاء، ضمن لفريقه "ليفربول" متصدر دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مكانه في دور الـ16 تقريبا، بفوزه 1-0 على نادي "جيرونا" الإسباني.وذكرت صحيفة غربية، يوم الأحد، أن محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع "الريدز" لمدة عامين مقبلين، لينهي بدوره كل التكهنات حول مستقبله في "أنفيلد".وأوضحت الصحيفة أن المجموعة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، قد توصلت إلى اتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده لمدة موسمين، كما أن رغبة رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، كانت التجديد لمدة 3 مواسم، في حين كانت رغبة ليفربول التجديد لموسم واحد في العقد الجديد، قبل أن يتوصل الطرفان لتجديد العقد لمدة عامين.ولم يكن المقابل المادي نقطة الخلاف حول تجديد التعاقد، لأن محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في نادي ليفربول بقيمة 400 ألف إسترليني، لكن الخلاف في مدة العقد كانت بسبب نقطة خلاف وحيدة تتمثل في أن صلاح تخطى الـ30 عاما.وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة، التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
https://sarabic.ae/20241210/مفاجأة-بشأن-مفاوضات-ليفربول-مع-محمد-صلاح-فيديو-1095669883.html
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ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, أخبار كرة القدم
ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, أخبار كرة القدم

رسميا.. محمد صلاح ينضم إلى قائمة الـ10 العظماء

20:29 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgson
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انضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، لقائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا.
واندرج صلاح في القائمة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه "ليفربول" الإنجليزي ضد "جيرونا" الإسباني، ليصل بذلك إلى الهدف الـ50 له في البطولة القارية.
وقبل مباراة اليوم، كان محمد صلاح يمتلك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 43 هدفا مع "ليفربول"، و5 أهداف مع نادي "بازل" السويسري، وهدفا واحدا مع روما الإيطالي.
كما أصبح محمد صلاح، هو أول لاعب في تاريخ "ليفربول" يحرز 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا.
ونال محمد صلاح الترتيب العاشر في قائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع فيليبو إنزاجي، الذي أحرز أيضا 50 هدفا.
وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا: كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ141 هدفا، وليونيل ميسي في المركز الثاني بـ129 هدفا، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ101 هدفا، وكريم بنزيما في المركز الرابع بـ90 هدفا، وراؤول جونزاليس في المركز الخامس بـ71 هدفا، ورود فان نيستيلروي في المركز السادس بـ60 هدفا، وأندري شيفتشينكو في المركز السابع بـ59 هدفلا، وتوماس مولر في المركز الثامن بـ54 هدفا، وتيري هنري في المركزي التاسع بـ51 هدفا.
كما أن الهدف الذي أحرز محمد صلاح اليوم الثلاثاء من ركلة جزاء، ضمن لفريقه "ليفربول" متصدر دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مكانه في دور الـ16 تقريبا، بفوزه 1-0 على نادي "جيرونا" الإسباني.
وذكرت صحيفة غربية، يوم الأحد، أن محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع "الريدز" لمدة عامين مقبلين، لينهي بدوره كل التكهنات حول مستقبله في "أنفيلد".
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، قد توصلت إلى اتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده لمدة موسمين، كما أن رغبة رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، كانت التجديد لمدة 3 مواسم، في حين كانت رغبة ليفربول التجديد لموسم واحد في العقد الجديد، قبل أن يتوصل الطرفان لتجديد العقد لمدة عامين.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مجتمع
مفاجأة بشأن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح... فيديو
17:08 GMT
ولم يكن المقابل المادي نقطة الخلاف حول تجديد التعاقد، لأن محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في نادي ليفربول بقيمة 400 ألف إسترليني، لكن الخلاف في مدة العقد كانت بسبب نقطة خلاف وحيدة تتمثل في أن صلاح تخطى الـ30 عاما.
وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة، التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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