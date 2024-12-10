https://sarabic.ae/20241210/مفاجأة-بشأن-مفاوضات-ليفربول-مع-محمد-صلاح-فيديو-1095669883.html
مفاجأة بشأن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح... فيديو
مفاجأة بشأن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح... فيديو
سبوتنيك عربي
صرّح الصحفي المصري أحمد درويش، أنه تواصل مباشرة مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كاشفا تفاصيل جديدة حول مستقبله مع الريدز. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T17:08+0000
2024-12-10T17:08+0000
2024-12-10T17:08+0000
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وأكد درويش في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، أن صلاح نفى له وجود أي مفاوضات رسمية لتجديد عقده حتى الآن.وقال درويش: "ما أقوله هو على لسان محمد صلاح نفسه: لم يتواصل أي مسؤول من إدارة ليفربول معه بخصوص التجديد. الأخبار التي تنشرها الصحف الإنجليزية مجرد وسيلة ضغط وتهدئة للجماهير".وأضاف أن المدرب الهولندي آرني سلوت، بعد توليه قيادة الفريق، اجتمع بمحمد صلاح خلال معسكر الولايات المتحدة، وأكد له أنه يعتبره جزءًا أساسيًا من مشروعه مع النادي وأحد القادة الرئيسيين للفريق. لكنه أوضح أن هذا الاجتماع لم يتطرق إلى التجديد أو بقاء اللاعب.وأشار درويش إلى أن وكيل محمد صلاح، رامي عباس، لم يسافر إلى إنجلترا، مما يدعم غياب أي مفاوضات جارية حاليا بشأن العقد.وكشف الصحفي عن وجود عرض ضخم لمحمد صلاح من باريس سان جيرمان، وصفه بالجاد رغم تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي التي تنفي الاهتمام بخدمات قائد منتخب مصر.كما ألمح إلى أن صلاح يرحب بفكرة الانضمام إلى فريق يشارك في كأس العالم للأندية المزمع إقامته في صيف 2025.
https://sarabic.ae/20241208/خبر-سار-يطبخ-على-نار-هادئة-تفاصيل-مبشرة-لجمهور-محمد-صلاح-1095595513.html
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, الأخبار
مفاجأة بشأن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح... فيديو
صرّح الصحفي المصري أحمد درويش، أنه تواصل مباشرة مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كاشفا تفاصيل جديدة حول مستقبله مع الريدز.
وأكد درويش في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، أن صلاح
نفى له وجود أي مفاوضات رسمية لتجديد عقده حتى الآن.
وقال درويش: "ما أقوله هو على لسان محمد صلاح نفسه: لم يتواصل أي مسؤول من إدارة ليفربول
معه بخصوص التجديد. الأخبار التي تنشرها الصحف الإنجليزية مجرد وسيلة ضغط وتهدئة للجماهير".
وأضاف أن المدرب الهولندي آرني سلوت، بعد توليه قيادة الفريق، اجتمع بمحمد صلاح خلال معسكر الولايات المتحدة، وأكد له أنه يعتبره جزءًا أساسيًا من مشروعه مع النادي وأحد القادة الرئيسيين للفريق. لكنه أوضح أن هذا الاجتماع لم يتطرق إلى التجديد أو بقاء اللاعب.
وأشار درويش إلى أن وكيل محمد صلاح، رامي عباس، لم يسافر إلى إنجلترا، مما يدعم غياب أي مفاوضات جارية حاليا بشأن العقد.
وكشف الصحفي عن وجود عرض ضخم لمحمد صلاح من باريس سان جيرمان، وصفه بالجاد رغم تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي التي تنفي الاهتمام بخدمات قائد منتخب مصر.
كما ألمح إلى أن صلاح يرحب بفكرة الانضمام إلى فريق يشارك في كأس العالم للأندية
المزمع إقامته في صيف 2025.