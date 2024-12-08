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https://sarabic.ae/20241208/خبر-سار-يطبخ-على-نار-هادئة-تفاصيل-مبشرة-لجمهور-محمد-صلاح-1095595513.html
خبر سار يطبخ على نار هادئة.. "تفاصيل مبشرة" لجمهور محمد صلاح
خبر سار يطبخ على نار هادئة.. "تفاصيل مبشرة" لجمهور محمد صلاح
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة ومبشرة لجماهير قائد المنتخب المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T10:07+0000
2024-12-08T10:07+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
منتخب مصر الوطني
رياضة
ممارسة الرياضة
مانشستر يونايتد
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن النجم المصري يقترب من تجديد عقده مع "الريدز" لمدة عامين مقبلين، لينهي بدوره كل التكهنات حول مستقبله في "أنفيلد".وأوضحت الصحيفة أن المجموعة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، قد توصلت إلى اتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده لمدة موسمين، كما أن رغبة رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، كانت التجديد لمدة 3 مواسم، في حين كانت رغبة ليفربول التجديد لموسم واحد في العقد الجديد، قبل أن يتوصل الطرفان لتجديد العقد لمدة عامين.ولم يكن المقابل المادي نقطة الخلاف حول تجديد التعاقد، لأن محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في نادي ليفربول بقيمة 400 ألف إسترليني، لكن الخلاف في مدة العقد كانت بسبب نقطة خلاف وحيدة تتمثل في أن صلاح تخطى الـ30 عاما.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
https://sarabic.ae/20241207/محمد-صلاح-يكشف-عن-مصيره-مع-ليفربول-وأمنيته-مع-منتخب-مصر-1095585895.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منتخب مصر الوطني, رياضة, ممارسة الرياضة, مانشستر يونايتد
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منتخب مصر الوطني, رياضة, ممارسة الرياضة, مانشستر يونايتد

خبر سار يطبخ على نار هادئة.. "تفاصيل مبشرة" لجمهور محمد صلاح

10:07 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Antonio Calanniلاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Antonio Calanni
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة ومبشرة لجماهير قائد المنتخب المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن النجم المصري يقترب من تجديد عقده مع "الريدز" لمدة عامين مقبلين، لينهي بدوره كل التكهنات حول مستقبله في "أنفيلد".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر
أمس, 19:17 GMT
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، قد توصلت إلى اتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده لمدة موسمين، كما أن رغبة رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، كانت التجديد لمدة 3 مواسم، في حين كانت رغبة ليفربول التجديد لموسم واحد في العقد الجديد، قبل أن يتوصل الطرفان لتجديد العقد لمدة عامين.
ولم يكن المقابل المادي نقطة الخلاف حول تجديد التعاقد، لأن محمد صلاح هو صاحب أعلى راتب في نادي ليفربول بقيمة 400 ألف إسترليني، لكن الخلاف في مدة العقد كانت بسبب نقطة خلاف وحيدة تتمثل في أن صلاح تخطى الـ30 عاما.

وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة، التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".
واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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