https://sarabic.ae/20241205/بعد-تسجيله-لهدفين-في-شباك-نيوكاسل-محمد-صلاح-يتخطى-إنجاز-روني-بالدوري-الإنجليزي-1095496254.html

بعد تسجيله لهدفين في شباك نيوكاسل.. محمد صلاح يتخطى إنجاز روني بالدوري الإنجليزي

بعد تسجيله لهدفين في شباك نيوكاسل.. محمد صلاح يتخطى إنجاز روني بالدوري الإنجليزي

سبوتنيك عربي

حقق قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، إنجازا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله لهدفين وصناعة هدف، في تعادل فريقه مع مضيفه فريق نيوكاسل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T07:17+0000

2024-12-05T07:17+0000

2024-12-05T07:17+0000

مجتمع

ليفربول

مانشستر يونايتد

رياضة

اللاعب محمد صلاح

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094646095_1:0:1414:795_1920x0_80_0_0_55bc9e8c316efee503522b07bcf00d7b.jpg

وجمعت المباراة الفريقان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025.وبعد المباراة، أكدت شبكة "أوبتا" أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع خلال المباراة نفسها، برصيد 37 مباراة، متخطيا الرقم السابق المسجل باسم واين روني اللاعب الإنجليزي، برصيد 36 مباراة.ومع تسجيل الهدفين الأخيرين في شباك نيوكاسل، رفع محمد صلاح رصيده إلى 13 هدف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب هدافي "البريميرليج"، كما أنه ساهم في ثلاثية ليفربول بعدما صنع أسيست للاعب كيرتس جونز.وبتلك النتيجة يحتل ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، يليه تشيلسي فى المركز الثانى بـ 28 نقطة ويلحقهما أرسنال في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".

https://sarabic.ae/20241203/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-باريس-سان-جيرمان؟-1095461445.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ليفربول, مانشستر يونايتد, رياضة, اللاعب محمد صلاح