https://sarabic.ae/20241201/آخر-مباراة-ضد-مانشستر-سيتي-محمد-صلاح-يصدم-الجميع-بخصوص-مستقبله-مع-ليفربول-1095383203.html

آخر مباراة ضد مانشستر سيتي... محمد صلاح يصدم الجميع بخصوص مستقبله مع ليفربول

آخر مباراة ضد مانشستر سيتي... محمد صلاح يصدم الجميع بخصوص مستقبله مع ليفربول

سبوتنيك عربي

لمّح اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، اليوم الأحد، في إطار... 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T20:06+0000

2024-12-01T20:06+0000

2024-12-01T20:06+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

رياضة

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

منوعات

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وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".وأضاف صلاح: "أجواء ملعب "أنفيلد" خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في "أنفيلد" ونفوز بالمباريات الكبرى".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".وقاد النجم المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأحد، فريق ليفربول للانتصار على نظيره مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأهدى محمد صلاح، تمريرة حاسمة أحرز منها كودي خاكبو، الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 78 انبرى "الملك المصري" لركلة جزاء محرزاً منها الهدف الثاني لأصحاب الأرض.وعزز ليفربول صدارته عقب انتصاره الكبير على حامل اللقب بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد السيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

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اللاعب محمد صلاح, رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات