https://sarabic.ae/20241201/عرض-ضخم-في-انتظار-محمد-صلاح-هل-يلتحق-بميسي-1095375656.html

"عرض مفاجئ" في انتظار محمد صلاح

"عرض مفاجئ" في انتظار محمد صلاح

سبوتنيك عربي

كشف وسائل إعلام رياضية أن اللاعب المصري محمد صلاح، ينتظره "عرض مفاجئ" من نادي إنتر ميامي الأمريكي. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T15:22+0000

2024-12-01T15:22+0000

2024-12-01T15:22+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليونيل ميسي

ليفربول

الولايات المتحدة الأمريكية

رياضة

منوعات

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وقال موقع "CaughtOffside"، نقلا عن مصادر وصفها بـ"المطّلعة"، إن "إنتر ميامي، هو أحد أحدث نادٍ أبدى اهتماما قويا بالتعاقد مع مهاجم ليفربول الإنجليزي"، مؤكدًا أن الفريق الأمريكي "يكثّف مساعيه للتعاقد مع صلاح، في صفقة ستكون مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد التعاقد سابقا مع نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي، ولويس سواريز".وأضاف: "من المتوقع أن يتلقى نجم ليفربول عرضا ضخما من إنتر ميامي، إذا انتهى به الأمر ليصبح لاعبًا حرًا في الصيف".وتابع الموقع الرياضي: "لا شك أن ليفربول سيقوم بكل ما في وسعه للاحتفاظ بصلاح، حتى وإن كان اللاعب نفسه قد خرج في الآونة الأخيرة، ليقول علنا إنه يشعر بخيبة أمل بسبب عدم تلقيه عرضا من الريدز".وهاجم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، ملمحًا إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده.وينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، نهاية موسم 2024/2025.وأظهر الدولي المصري قيمته الدائمة، أمس الأحد، عندما أحرز هدفين في فوز ليفربول 3-2 على ساوثهامبتون، ما جعل فريقه يتقدم بـ8 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتشير تعليقات صلاح، الذي وصل إلى أنفيلد عام 2017، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، إلى أنه قد يغادر النادي مجانا.وقال صلاح: "نحن تقريبا في شهر ديسمبر(كانون الأول الجاري)، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، ربما أكون خارجا أكثر من بقائي فيه"، وفقا لموقع "فوتبول365".وعندما سُئل صلاح، عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضا من ليفربول، أجاب: "بالطبع نعم، أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو أيدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".ويعد محمد صلاح، أحد لاعبي ليفربول الثلاثة الأساسيين، الذين سيدخلون قريبا الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، مع انتهاء عقود فيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد، أيضا في نهاية الموسم.وسيكون اللاعبون الثلاثة أحرارا في التفاوض مع أندية خارجية، في شهر يناير/ كانون الثاني 2025، إذا لم يوقعوا على تمديد مع ليفربول قبل ذلك.

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اللاعب محمد صلاح, ليونيل ميسي, ليفربول, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات