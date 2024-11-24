https://sarabic.ae/20241124/بهدفين-متتاليين-محمد-صلاح-يحول-هزيمة-ليفربول-إلى-فوز-فيديو-1095139241.html

بهدفين متتاليين.. محمد صلاح يحول هزيمة ليفربول إلى فوز.. فيديو

بهدفين متتاليين.. محمد صلاح يحول هزيمة ليفربول إلى فوز.. فيديو

سبوتنيك عربي

سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفين متتاليين في شباك ساوثهامبتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "سينت... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T18:23+0000

2024-11-24T18:23+0000

2024-11-24T18:23+0000

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أقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتمكن فيها الريدز من التقدم في النصف ساعة الأولى من المباراة عن طريق اللاعب الهنغاري دومينيك سوبوسلاي.لكن ساوثهامبتون، صاحب الأرض، تمكن من إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 42 و56 على التوالي، بواسطة الإنجليزي آدم أرمسترونغ والبرتغالي ماتيوس فرنانديز.ورغم ذلك، تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من قلب الطاولة في وجه ساوثهامبتون، ليعيد تقدم الريدز بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 65 و83 على التوالي.وبهذه النتيجة أنهى الريدز المباراة بتقدمه (3 - 2)، بعدما قلب النتائج في أقل من 20 دقيقة وتحويل الهزيمة إلى فوز.وأصبح هذا الفوز هو الـ3 على التوالي والـ10 في الموسم الحالي بينما تعادل في مباراة وخسر أخرى.وارتفع رصيد الريدز إلى 31 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريمير ليغ" بفارق 8 نقاط بينه وبين وصيفه وحامل اللقب مانشستر سيتي.وفي المقابل، فإن نتيجة مباراة اليوم، تسجل الهزيمة الثانية على التوالي والـ10 خلال الموسم لفريق ساوثهامبتون، الذي يأتي في ذيل قائمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بـ4 نقاط فقط.يذكر أن مانشستر سيتي، تعرض لهزيمة ساحقة على أرضه أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، الذي فاز عليه برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد.

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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار العالم الآن