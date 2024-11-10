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https://sarabic.ae/20241110/نادي-جديد-يسعى-لاقتناص-محمد-صلاح-براتب-خيالي-1094646300.html
ناد جديد يسعى لاقتناص محمد صلاح براتب "خيالي"
ناد جديد يسعى لاقتناص محمد صلاح براتب "خيالي"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير عن مساعي نادي رياضي شهير لضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، إلى صفوفه، مقابل عرض مغر. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T08:35+0000
2024-11-10T08:35+0000
مجتمع
ليفربول
رياضة
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وشرع نادي "غلطة سراي" التركي في مفاوضات مع وكيل صلاح، من أجل التعاقد معه، وفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية.وأبدى النادي استعدادا لتقديم راتب بقيمة 20 مليون يورو لمحمد صلاح، دون احتساب مكافأة التوقيع، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه "ليفربول" الإنجليزي في الأول من يوليو/ تموز 2025.ويعتمد نادي "غلطة سراي" التركي في عرضه لصلاح، على إسهامات الرعاة، التي ستغطي جزءا كبيرا من التكلفة، كما أنه يخطط لبيع مجموعة من اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة، من أجل تغطية النفقات المتبقية لصفقة صلاح.وكان محمد صلاح حقق، أمس السبت، رقما تهديفيا جديدا في أوروبا، بعد هدفه الذي أحرزه ضد نادي أستون فيلا، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.وبذلك الهدف، أصبح صلاح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، بينما حقق هذا حاليا في كل من مواسمه الأربعة الأخيرة مع فريقه ليفربول.
https://sarabic.ae/20241105/ترتيب-محمد-صلاح-في-قائمة-أعلى-10-لاعبين-أجرا-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-1094515544.html
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ليفربول, رياضة, الأخبار
ليفربول, رياضة, الأخبار

ناد جديد يسعى لاقتناص محمد صلاح براتب "خيالي"

08:35 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Alastair Grantنجم كرة القدم وفريق "ليفربول"، محمد صلاح
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
نجم كرة القدم وفريق "ليفربول"، محمد صلاح
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبر
كشفت تقارير عن مساعي نادي رياضي شهير لضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، إلى صفوفه، مقابل عرض مغر.
وشرع نادي "غلطة سراي" التركي في مفاوضات مع وكيل صلاح، من أجل التعاقد معه، وفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية.
وأبدى النادي استعدادا لتقديم راتب بقيمة 20 مليون يورو لمحمد صلاح، دون احتساب مكافأة التوقيع، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه "ليفربول" الإنجليزي في الأول من يوليو/ تموز 2025.
المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
مجتمع
ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز
5 نوفمبر, 17:50 GMT
ويعتمد نادي "غلطة سراي" التركي في عرضه لصلاح، على إسهامات الرعاة، التي ستغطي جزءا كبيرا من التكلفة، كما أنه يخطط لبيع مجموعة من اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة، من أجل تغطية النفقات المتبقية لصفقة صلاح.
وكان محمد صلاح حقق، أمس السبت، رقما تهديفيا جديدا في أوروبا، بعد هدفه الذي أحرزه ضد نادي أستون فيلا، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.
وبذلك الهدف، أصبح صلاح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، بينما حقق هذا حاليا في كل من مواسمه الأربعة الأخيرة مع فريقه ليفربول.
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