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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
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183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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https://sarabic.ae/20241105/ترتيب-محمد-صلاح-في-قائمة-أعلى-10-لاعبين-أجرا-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-1094515544.html
ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز
سبوتنيك عربي
احتل نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، مركزا متقدم في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T17:50+0000
2024-11-05T17:50+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر يونايتد
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وجاء نجم نادي "ليفربول" في المركز الثالث، براتب سنوي 21.69 مليون يورو، وفقا لإحصاءات موقع "سبوتراك".وشارك صلاح في نفس المرتبة، البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي "مانشستر يونايتد".بينما حاز على لقب أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم نادي "مانشستر سيتي"، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي اعتلى القائمة براتب سنوي 24.79 مليون يورو سنويا، يليه في المركز الثاني، زميله في "مانشستر سيتي"، النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي، براتب 23.24 مليون يورو. وجاء نجم فريق "تشيلسي" المعار إلى "أرسنال"، رحيم سترلينغ، في المركز الخامس، براتب سنوي قدره 20.14 مليون يورو.أما المركز السادس في القائمة، فجاء مناصفة بين 3 لاعبين، وهم ثنائي "مانشستر سيتي" برناردو سيلفا وجاك غريليش ثنائي، ونجم "مانشستر يونايتد" ماركوس راشفورد، براتب 18.59 مليون يورو.وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في "البريميير ليغ"، بحسب "سبوتراك":1) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 24.79 مليون يورو سنويا.2) إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 23.24 مليون يورو سنويا.3) محمد صلاح (ليفربول) - 21.69 مليون يورو سنويا.4) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 21.69 مليون يورو سنويا.5) رحيم ستيرلينغ (تشيلسي/أرسنال) - 20.14 مليون يورو سنويا.6) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.7) جاك غريليش (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.8) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 18.59 مليون يورو سنويا.9) كاي هافيرتز (أرسنال) - 17.35 مليون يورو سنويا.10) غابرييل جيسوس (أرسنال) - 16.42 مليون يورو سنويا.
https://sarabic.ae/20241102/بتسديدة-صاروخية-محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1094435369.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد

ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز

17:50 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Dave Thompsonالمصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول
المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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احتل نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، مركزا متقدم في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء نجم نادي "ليفربول" في المركز الثالث، براتب سنوي 21.69 مليون يورو، وفقا لإحصاءات موقع "سبوتراك".
وشارك صلاح في نفس المرتبة، البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي "مانشستر يونايتد".
بينما حاز على لقب أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم نادي "مانشستر سيتي"، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي اعتلى القائمة براتب سنوي 24.79 مليون يورو سنويا، يليه في المركز الثاني، زميله في "مانشستر سيتي"، النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي، براتب 23.24 مليون يورو.
وجاء نجم فريق "تشيلسي" المعار إلى "أرسنال"، رحيم سترلينغ، في المركز الخامس، براتب سنوي قدره 20.14 مليون يورو.
أما المركز السادس في القائمة، فجاء مناصفة بين 3 لاعبين، وهم ثنائي "مانشستر سيتي" برناردو سيلفا وجاك غريليش ثنائي، ونجم "مانشستر يونايتد" ماركوس راشفورد، براتب 18.59 مليون يورو.
محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
مجتمع
بتسديدة صاروخية... محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو
2 نوفمبر, 18:26 GMT
وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في "البريميير ليغ"، بحسب "سبوتراك":
1) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 24.79 مليون يورو سنويا.
2) إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 23.24 مليون يورو سنويا.
3) محمد صلاح (ليفربول) - 21.69 مليون يورو سنويا.
4) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 21.69 مليون يورو سنويا.
5) رحيم ستيرلينغ (تشيلسي/أرسنال) - 20.14 مليون يورو سنويا.
6) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.
7) جاك غريليش (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.
8) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 18.59 مليون يورو سنويا.
9) كاي هافيرتز (أرسنال) - 17.35 مليون يورو سنويا.
10) غابرييل جيسوس (أرسنال) - 16.42 مليون يورو سنويا.
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