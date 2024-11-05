https://sarabic.ae/20241105/ترتيب-محمد-صلاح-في-قائمة-أعلى-10-لاعبين-أجرا-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-1094515544.html
ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز
سبوتنيك عربي
احتل نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، مركزا متقدم في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T17:50+0000
2024-11-05T17:50+0000
2024-11-05T17:50+0000
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وجاء نجم نادي "ليفربول" في المركز الثالث، براتب سنوي 21.69 مليون يورو، وفقا لإحصاءات موقع "سبوتراك".وشارك صلاح في نفس المرتبة، البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي "مانشستر يونايتد".بينما حاز على لقب أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم نادي "مانشستر سيتي"، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي اعتلى القائمة براتب سنوي 24.79 مليون يورو سنويا، يليه في المركز الثاني، زميله في "مانشستر سيتي"، النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي، براتب 23.24 مليون يورو. وجاء نجم فريق "تشيلسي" المعار إلى "أرسنال"، رحيم سترلينغ، في المركز الخامس، براتب سنوي قدره 20.14 مليون يورو.أما المركز السادس في القائمة، فجاء مناصفة بين 3 لاعبين، وهم ثنائي "مانشستر سيتي" برناردو سيلفا وجاك غريليش ثنائي، ونجم "مانشستر يونايتد" ماركوس راشفورد، براتب 18.59 مليون يورو.وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في "البريميير ليغ"، بحسب "سبوتراك":1) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 24.79 مليون يورو سنويا.2) إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 23.24 مليون يورو سنويا.3) محمد صلاح (ليفربول) - 21.69 مليون يورو سنويا.4) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 21.69 مليون يورو سنويا.5) رحيم ستيرلينغ (تشيلسي/أرسنال) - 20.14 مليون يورو سنويا.6) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.7) جاك غريليش (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.8) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 18.59 مليون يورو سنويا.9) كاي هافيرتز (أرسنال) - 17.35 مليون يورو سنويا.10) غابرييل جيسوس (أرسنال) - 16.42 مليون يورو سنويا.
https://sarabic.ae/20241102/بتسديدة-صاروخية-محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1094435369.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد
ترتيب محمد صلاح في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز
احتل نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، مركزا متقدم في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء نجم نادي "ليفربول" في المركز الثالث، براتب سنوي 21.69 مليون يورو، وفقا لإحصاءات موقع
"سبوتراك".
وشارك صلاح في نفس المرتبة، البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي "مانشستر يونايتد".
بينما حاز على لقب أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم نادي "مانشستر سيتي"، البلجيكي كيفين دي بروين، الذي اعتلى القائمة براتب سنوي 24.79 مليون يورو سنويا، يليه في المركز الثاني، زميله في "مانشستر سيتي"، النرويجي إيرلينغ هالاند
، هداف الدوري الإنجليزي، براتب 23.24 مليون يورو.
وجاء نجم فريق "تشيلسي" المعار إلى "أرسنال"، رحيم سترلينغ
، في المركز الخامس، براتب سنوي قدره 20.14 مليون يورو.
أما المركز السادس في القائمة، فجاء مناصفة بين 3 لاعبين، وهم ثنائي "مانشستر سيتي" برناردو سيلفا وجاك غريليش ثنائي، ونجم "مانشستر يونايتد" ماركوس راشفورد، براتب 18.59 مليون يورو.
وفيما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في "البريميير ليغ"، بحسب "سبوتراك":
1) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 24.79 مليون يورو سنويا.
2) إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 23.24 مليون يورو سنويا.
3) محمد صلاح (ليفربول) - 21.69 مليون يورو سنويا.
4) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 21.69 مليون يورو سنويا.
5) رحيم ستيرلينغ (تشيلسي/أرسنال) - 20.14 مليون يورو سنويا.
6) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.
7) جاك غريليش (مانشستر سيتي) - 18.59 مليون يورو سنويا.
8) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 18.59 مليون يورو سنويا.
9) كاي هافيرتز (أرسنال) - 17.35 مليون يورو سنويا.
10) غابرييل جيسوس (أرسنال) - 16.42 مليون يورو سنويا.