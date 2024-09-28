https://sarabic.ae/20240928/بصفقة-مالية-ضخمة-هالاند-قد-ينتقل-للدوري-السعودي-ويغادر-الإنجليزي--1093212014.html
بصفقة مالية ضخمة.. هالاند قد ينتقل للدوري السعودي ويغادر الإنجليزي
بصفقة مالية ضخمة.. هالاند قد ينتقل للدوري السعودي ويغادر الإنجليزي
سبوتنيك عربي
قال أيقونة نادي آرسنال، إيمانويل بيتيت، إن نادياً سعودياً قد يوقع مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في صفقة بقيمة مالية كبيرة جدًا. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T12:23+0000
2024-09-28T12:23+0000
2024-09-28T12:23+0000
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وكشفت تقارير غربية عن احتمالية انتقال أحد نجوم الدوري الإنجليزي المتألقين، إلى الدوري السعودي للمحترفين بصفقة ضخمة للغاية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني قد تغري أحد أخطر هدافي أوروبا.وأوضحت الصحيفة: "تم ترشيح هالاند للانتقال مستقبلاً إلى الدوري السعودي للمحترفين من جانب إيمانويل بيتيت، ولكن فقط بعد أن يختتم النجم النرويجي سنوات شبابه في أوروبا.وقال بيتي في تصريحاته: "أعتقد أنه في يوم من الأيام قد ينتهي بنا الأمر برؤية إيرلينغ هالاند في المملكة العربية السعودية، اعتمادًا على كيفية تطور المستوى هناك".ويمتلك صاحب الـ24 عاماً، حصيلة أهداف مذهلة، حيث سجل المهاجم النرويجي 100 هدف في 105 مباريات فقط مع مانشستر سيتي.ولم يشهد موسم 2024/25 أي تراجع في مستوى المهاجم، إذ سجل بالفعل 10 أهداف في الدوري في 5 مباريات فقط.ولا يزال الدوري السعودي للمحترفين يجذب اللاعبين العالميين في كرة القدم، والذي من المفترض أن يكون اسم هالاند على رادارهم.ومع ذلك، وفقًا لبيتيت، من المرجح أن يتم تعليق أي انتقال محتمل حتى وقت لاحق من حياته المهنية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رياضة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, رياضة
بصفقة مالية ضخمة.. هالاند قد ينتقل للدوري السعودي ويغادر الإنجليزي
قال أيقونة نادي آرسنال، إيمانويل بيتيت، إن نادياً سعودياً قد يوقع مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في صفقة بقيمة مالية كبيرة جدًا.
وكشفت تقارير غربية عن احتمالية انتقال أحد نجوم الدوري الإنجليزي المتألقين، إلى الدوري السعودي
للمحترفين بصفقة ضخمة للغاية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني قد تغري أحد أخطر هدافي أوروبا.
وأوضحت الصحيفة: "تم ترشيح هالاند
للانتقال مستقبلاً إلى الدوري السعودي للمحترفين من جانب إيمانويل بيتيت، ولكن فقط بعد أن يختتم النجم النرويجي سنوات شبابه في أوروبا.
وقال بيتي في تصريحاته: "أعتقد أنه في يوم من الأيام قد ينتهي بنا الأمر برؤية إيرلينغ هالاند في المملكة العربية السعودية، اعتمادًا على كيفية تطور المستوى هناك".
ويمتلك صاحب الـ24 عاماً، حصيلة أهداف مذهلة، حيث سجل المهاجم النرويجي 100 هدف في 105 مباريات فقط مع مانشستر سيتي.
ولم يشهد موسم 2024/25 أي تراجع في مستوى المهاجم، إذ سجل بالفعل 10 أهداف في الدوري في 5 مباريات فقط.
ولا يزال الدوري السعودي للمحترفين يجذب اللاعبين العالميين في كرة القدم، والذي من المفترض أن يكون اسم هالاند على رادارهم.
ومع ذلك، وفقًا لبيتيت، من المرجح أن يتم تعليق أي انتقال محتمل حتى وقت لاحق من حياته المهنية.