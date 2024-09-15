هاري كين يسجل رقما استثنائيا ويتفوق على هالاند
01:04 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 01:05 GMT 15.09.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعب منتخب إنجلترا هاري كين في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بين منتخبي هولندا وإنجلترا
© Sputnik . Alexey Filippov/
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حقق الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، يوم السبت، رقما استثنائيا ليتفوق على إيرلنج هالاند أيقونة مانشستر سيتي.
في لقاء بايرن ميونخ و هولشتاين كيل، الذي انتهى بسداسية نظيفة، خلال الجولة الثالثة من الدوري الألماني، استطاع هاري كين تسجيل 3 أهداف (هاتريك).
بثلاثية كين في هولشتاين استطاع أن يصل إلى 50 هدفا خلال 35 مباراة فقط، ليحطم الرقم القياسي لنفس عدد الأهداف المسجل باسم إيرلنج هالاند الذي وصل إلى نفس الرصيد في 44 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.
In 2023, Erling Haaland broke the Premier League record for the fewest games needed to reach 50 goal involvements (39 games).— Squawka (@Squawka) September 14, 2024
In 2024, Harry Kane has reached 50 goal involvements in the Bundesliga in just 35 games, breaking Erling Haaland's record.
Anything you can do....😀 pic.twitter.com/lCMghcfepI
المفارقة أن هالاند كان قد حطم الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات اللازمة في الدوري الإنجليزي، للوصول إلى 50 هدفا خلال 39 مباراة والذي كان مسجلا باسم هاري كين.