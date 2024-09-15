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https://sarabic.ae/20240915/هاري-كين-يسجل-رقما-استثنائيا-ويتفوق-على-هالاند-1092724277.html
هاري كين يسجل رقما استثنائيا ويتفوق على هالاند
هاري كين يسجل رقما استثنائيا ويتفوق على هالاند
سبوتنيك عربي
حقق الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، يوم السبت، رقما استثنائيا ليتفوق على إيرلنج هالاند أيقونة مانشستر سيتي. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-15T01:05+0000
هاري كين
الدوري الألماني
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في لقاء بايرن ميونخ و هولشتاين كيل، الذي انتهى بسداسية نظيفة، خلال الجولة الثالثة من الدوري الألماني، استطاع هاري كين تسجيل 3 أهداف (هاتريك).بثلاثية كين في هولشتاين استطاع أن يصل إلى 50 هدفا خلال 35 مباراة فقط، ليحطم الرقم القياسي لنفس عدد الأهداف المسجل باسم إيرلنج هالاند الذي وصل إلى نفس الرصيد في 44 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.المفارقة أن هالاند كان قد حطم الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات اللازمة في الدوري الإنجليزي، للوصول إلى 50 هدفا خلال 39 مباراة والذي كان مسجلا باسم هاري كين.
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هاري كين, الدوري الألماني, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
هاري كين, الدوري الألماني, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

هاري كين يسجل رقما استثنائيا ويتفوق على هالاند

01:04 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 01:05 GMT 15.09.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعب منتخب إنجلترا هاري كين في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بين منتخبي هولندا وإنجلترا
لاعب منتخب إنجلترا هاري كين في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بين منتخبي هولندا وإنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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حقق الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، يوم السبت، رقما استثنائيا ليتفوق على إيرلنج هالاند أيقونة مانشستر سيتي.
في لقاء بايرن ميونخ و هولشتاين كيل، الذي انتهى بسداسية نظيفة، خلال الجولة الثالثة من الدوري الألماني، استطاع هاري كين تسجيل 3 أهداف (هاتريك).
بثلاثية كين في هولشتاين استطاع أن يصل إلى 50 هدفا خلال 35 مباراة فقط، ليحطم الرقم القياسي لنفس عدد الأهداف المسجل باسم إيرلنج هالاند الذي وصل إلى نفس الرصيد في 44 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.
المفارقة أن هالاند كان قد حطم الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات اللازمة في الدوري الإنجليزي، للوصول إلى 50 هدفا خلال 39 مباراة والذي كان مسجلا باسم هاري كين.
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