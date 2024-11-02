https://sarabic.ae/20241102/بتسديدة-صاروخية-محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1094435369.html
بتسديدة صاروخية... محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو
بتسديدة صاروخية... محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو
سبوتنيك عربي
تصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على منافسه برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت بهدفين مقابل هدف واحد. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T18:26+0000
2024-11-02T18:26+0000
2024-11-02T18:26+0000
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جاءت نتيجة المباراة بهذه النتيجة بعدما تمكن النجمان الهولندي كودي غاكبو والمصري محمد صلاح، من إحراز هدفين متتاليين قلبا نتيجة المباراة رأسا على عقب.وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، وشهدت تقدم برايتون بهدف النجم التركي فيردي كاديوغلو.لكن ليفربول تمكن من تغيير النتيجة لصالحه بهدفين رفعا رصيده في البريمرليغ إلى 25 نقطة.ففي الدقيقة 69 من المباراة أحرز غاكبو، هدف التعادل، وبعده بدقيقتين أحرز المصري محمد صلاح الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت مرمى برايتون، ليعلن تقدم الريدز (2 - 1).وبهذا الرصيد من النقاط يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، الذي خسر مباراة اليوم أمام بورنموث (2 - 1).
https://sarabic.ae/20241020/صلاح-يقود-ليفربول-إلى-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-تشيلسي-فيديو-1093977341.html
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار العالم الآن
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار العالم الآن
بتسديدة صاروخية... محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو
تصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على منافسه برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت بهدفين مقابل هدف واحد.
جاءت نتيجة المباراة بهذه النتيجة بعدما تمكن النجمان الهولندي كودي غاكبو والمصري محمد صلاح
، من إحراز هدفين متتاليين قلبا نتيجة المباراة رأسا على عقب.
وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، وشهدت تقدم برايتون بهدف النجم التركي فيردي كاديوغلو.
لكن ليفربول تمكن من تغيير النتيجة لصالحه بهدفين رفعا رصيده في البريمرليغ
إلى 25 نقطة.
ففي الدقيقة 69 من المباراة أحرز غاكبو، هدف التعادل، وبعده بدقيقتين أحرز المصري محمد صلاح الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت مرمى برايتون، ليعلن تقدم الريدز (2 - 1).
وبهذا الرصيد من النقاط يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي
، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، الذي خسر مباراة اليوم أمام بورنموث (2 - 1).