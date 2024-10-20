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https://sarabic.ae/20241020/صلاح-يقود-ليفربول-إلى-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بالفوز-على-تشيلسي-فيديو-1093977341.html
صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي... فيديو
صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي... فيديو
سبوتنيك عربي
قاد المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لاقنتاص انتصار مهم على حساب ضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T19:28+0000
2024-10-20T19:28+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
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رياضة
الأخبار
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وحسم ليفربول القمة أمام تشيلسي بنتيجة (2-1)، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 نقطة.وتقدم ليفربول أولًا من ركلة جزاء عن طريق محمد صلاح، في الدقيقة 29، بعدما عرقله كورتيس جونز، داخل منطقة الجزاء وحصل على الركلة، بينما سجل نيكولاس جاكسون، هدف التعادل لتشيلسي مع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48.لكن سرعان مع أعاد "الفرعون المصري" ليفربول إلى مكانته بالتقدم مجددًا، بعدما أرسل تمريرة عرضية إلى كورتيس جونز، وسط دفاعات تشيلسي، ليوقع على الهدف الثاني بالدقيقة 51.واستفاد ليفربول من هدية بورنموث بإسقاطه أرسنال، ليوسع الفارق معه إلى 4 نقاط مبكرًا، بتراجعه للمركز الثالث، بينما مانششتر سيتي اقتنص فوزًا قاتلًا من الـ"ولفز"، ليحتل الوصافة بـ20 نقطة خلف الـ"ريدز" المتصدر.ووصل ليفربول إلى النقطة 21 من انتصاره في 7 مباريات، وسقوطه في مواجهة واحدة كانت بمثابة كبرى مفاجآت الموسم الحالي، بالخسارة أمام نوتنغهام فورست (0-1) في معقله بآنفيلد.
https://sarabic.ae/20241020/مانشستر-سيتي-يقلب-الطاولة-على-ولفرهامبتون-ويحقق-فوزا-صعبا-في-الدوري-الإنجليزي-1093974598.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, رياضة, الأخبار
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, رياضة, الأخبار

صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي... فيديو

19:28 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه تشيلسي في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي
المصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه تشيلسي في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Jon Super
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قاد المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لاقنتاص انتصار مهم على حساب ضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحسم ليفربول القمة أمام تشيلسي بنتيجة (2-1)، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 نقطة.
وتقدم ليفربول أولًا من ركلة جزاء عن طريق محمد صلاح، في الدقيقة 29، بعدما عرقله كورتيس جونز، داخل منطقة الجزاء وحصل على الركلة، بينما سجل نيكولاس جاكسون، هدف التعادل لتشيلسي مع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48.
لكن سرعان مع أعاد "الفرعون المصري" ليفربول إلى مكانته بالتقدم مجددًا، بعدما أرسل تمريرة عرضية إلى كورتيس جونز، وسط دفاعات تشيلسي، ليوقع على الهدف الثاني بالدقيقة 51.
واستفاد ليفربول من هدية بورنموث بإسقاطه أرسنال، ليوسع الفارق معه إلى 4 نقاط مبكرًا، بتراجعه للمركز الثالث، بينما مانششتر سيتي اقتنص فوزًا قاتلًا من الـ"ولفز"، ليحتل الوصافة بـ20 نقطة خلف الـ"ريدز" المتصدر.
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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ووصل ليفربول إلى النقطة 21 من انتصاره في 7 مباريات، وسقوطه في مواجهة واحدة كانت بمثابة كبرى مفاجآت الموسم الحالي، بالخسارة أمام نوتنغهام فورست (0-1) في معقله بآنفيلد.
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