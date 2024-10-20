صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي... فيديو
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه تشيلسي في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي
© AP Photo / Jon Super
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قاد المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لاقنتاص انتصار مهم على حساب ضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحسم ليفربول القمة أمام تشيلسي بنتيجة (2-1)، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 نقطة.
المصري محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول من علامة الجزاء— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2024
#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_تشلسي pic.twitter.com/ES4ExknYng
وتقدم ليفربول أولًا من ركلة جزاء عن طريق محمد صلاح، في الدقيقة 29، بعدما عرقله كورتيس جونز، داخل منطقة الجزاء وحصل على الركلة، بينما سجل نيكولاس جاكسون، هدف التعادل لتشيلسي مع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48.
نيكولاس جاكسون يفتتح التسجيل لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_تشلسي pic.twitter.com/jXQ6EGI4nT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2024
لكن سرعان مع أعاد "الفرعون المصري" ليفربول إلى مكانته بالتقدم مجددًا، بعدما أرسل تمريرة عرضية إلى كورتيس جونز، وسط دفاعات تشيلسي، ليوقع على الهدف الثاني بالدقيقة 51.
تمريرة حاسمة من محمد صلاح ينهيها كورتيس جونز بهدف في شباك تشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_تشلسي pic.twitter.com/6uEPFzvyVH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2024
واستفاد ليفربول من هدية بورنموث بإسقاطه أرسنال، ليوسع الفارق معه إلى 4 نقاط مبكرًا، بتراجعه للمركز الثالث، بينما مانششتر سيتي اقتنص فوزًا قاتلًا من الـ"ولفز"، ليحتل الوصافة بـ20 نقطة خلف الـ"ريدز" المتصدر.
ووصل ليفربول إلى النقطة 21 من انتصاره في 7 مباريات، وسقوطه في مواجهة واحدة كانت بمثابة كبرى مفاجآت الموسم الحالي، بالخسارة أمام نوتنغهام فورست (0-1) في معقله بآنفيلد.