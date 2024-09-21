https://sarabic.ae/20240921/محمد-صلاح-يتصدر-ملوك-الأسيست-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-ليفربول-ضد-بورنموث-فيديو-1092977299.html

محمد صلاح يتصدر "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي بثلاثية ليفربول ضد بورنموث... فيديو

محمد صلاح يتصدر "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي بثلاثية ليفربول ضد بورنموث... فيديو

سبوتنيك عربي

تغلب نادي ليفربول على غريمه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T20:40+0000

2024-09-21T20:40+0000

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أحرز أهداف المباراة كل من لويس دياز، وداروين نونيز فى الدقائق 26، 28، و37 على التوالي، فيما شهدت المباراة ظهورا مميزا للنجم المصري، محمد صلاح بعدما قدم تمريرة الهدف الثالث الحاسمة.وتصدر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، جدول ترتيب ملوك "الأسيست" في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تقديمه تمريرة رائعة لزميله داروين نونيز نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث ضد بورنموث في المباراة.وتمكن نادي ليفربول بهذه النتيجة من تصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد وتسجيل 10 أهداف وتلقي هدفًا.مع وجود بورنموث في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 2 وخسارة مثلهم وتسجيل 5 أهداف وتلقي 8 أهداف.

https://sarabic.ae/20240829/محمد-صلاح-يتحدث-عن-الخطوة-المقبلة-بعد-انتهاء-عقده-مع-ليفربول-1092203466.html

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