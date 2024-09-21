https://sarabic.ae/20240921/محمد-صلاح-يتصدر-ملوك-الأسيست-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-ليفربول-ضد-بورنموث-فيديو-1092977299.html
محمد صلاح يتصدر "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي بثلاثية ليفربول ضد بورنموث... فيديو
محمد صلاح يتصدر "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي بثلاثية ليفربول ضد بورنموث... فيديو
سبوتنيك عربي
تغلب نادي ليفربول على غريمه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T20:40+0000
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أحرز أهداف المباراة كل من لويس دياز، وداروين نونيز فى الدقائق 26، 28، و37 على التوالي، فيما شهدت المباراة ظهورا مميزا للنجم المصري، محمد صلاح بعدما قدم تمريرة الهدف الثالث الحاسمة.وتصدر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، جدول ترتيب ملوك "الأسيست" في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تقديمه تمريرة رائعة لزميله داروين نونيز نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث ضد بورنموث في المباراة.وتمكن نادي ليفربول بهذه النتيجة من تصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد وتسجيل 10 أهداف وتلقي هدفًا.مع وجود بورنموث في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 2 وخسارة مثلهم وتسجيل 5 أهداف وتلقي 8 أهداف.
https://sarabic.ae/20240829/محمد-صلاح-يتحدث-عن-الخطوة-المقبلة-بعد-انتهاء-عقده-مع-ليفربول-1092203466.html
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الأخبار, ليفربول, رياضة, منوعات
الأخبار, ليفربول, رياضة, منوعات
محمد صلاح يتصدر "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي بثلاثية ليفربول ضد بورنموث... فيديو
تغلب نادي ليفربول على غريمه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25.
أحرز أهداف المباراة كل من لويس دياز، وداروين نونيز فى الدقائق 26، 28، و37 على التوالي، فيما شهدت المباراة ظهورا مميزا للنجم المصري، محمد صلاح بعدما قدم تمريرة الهدف الثالث الحاسمة.
وتصدر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح
، جدول ترتيب ملوك "الأسيست" في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تقديمه تمريرة رائعة لزميله داروين نونيز نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث ضد بورنموث في المباراة.
وتمكن نادي ليفربول بهذه النتيجة من تصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء واحد وتسجيل 10 أهداف وتلقي هدفًا.
مع وجود بورنموث في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي
برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 2 وخسارة مثلهم وتسجيل 5 أهداف وتلقي 8 أهداف.