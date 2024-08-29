https://sarabic.ae/20240829/محمد-صلاح-يتحدث-عن-الخطوة-المقبلة-بعد-انتهاء-عقده-مع-ليفربول-1092203466.html
محمد صلاح يتحدث عن الخطوة المقبلة بعد انتهاء عقده مع ليفربول
محمد صلاح يتحدث عن الخطوة المقبلة بعد انتهاء عقده مع ليفربول
سبوتنيك عربي
صرح نجم الكرة المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بإمكانية تمديد عقده مع فريقه، وذلك مع قرب انتهاء العقد بنهاية الموسم الجاري. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T13:12+0000
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2024-08-29T13:12+0000
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رياضة
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وجاءت تصريحات صلاح، خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس"، قال فيها إنه "في ما يخص بشأن تمديد العقد مع ليفربول، لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".وأضاف صلاح، قائلا: "لا أفكر في العقد الجديد في الوقت الراهن، ولا أفكر في أي شيء، ولا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز النجم المصري محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024.ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلّق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.وتضمّنت القائمة 8 لاعبين مرشحين للجائزة، هم مهاجما نادي مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، وفيل فودن، ومهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك، وقائد ولاعب وسط أرسنال مارتن أوديغارد، وزميله ديكلان رايس، بالإضافة إلى مدافع وقائد ليفربول فيرغيل فان دايك، وهداف تشيلسي كول بالمر، ومهاجم أستون فيلا أولي واتكنز.وكان محمد صلاح، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.
https://sarabic.ae/20240607/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-لاعب-الموسم-في-ليفربول-1089624029.html
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رياضة
محمد صلاح يتحدث عن الخطوة المقبلة بعد انتهاء عقده مع ليفربول
صرح نجم الكرة المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بإمكانية تمديد عقده مع فريقه، وذلك مع قرب انتهاء العقد بنهاية الموسم الجاري.
وجاءت تصريحات صلاح، خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس"، قال فيها إنه "في ما يخص بشأن تمديد العقد مع ليفربول، لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".
وأضاف صلاح، قائلا: "لا أفكر في العقد الجديد في الوقت الراهن، ولا أفكر في أي شيء، ولا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".
وتابع قائد المنتخب المصري، بالقول إنه "كل أسبوع، أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا، وهذا كل شيء".
وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز النجم المصري محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024.
ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلّق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".
يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي
الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.
وتضمّنت القائمة 8 لاعبين مرشحين للجائزة، هم مهاجما نادي مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، وفيل فودن، ومهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك، وقائد ولاعب وسط أرسنال مارتن أوديغارد، وزميله ديكلان رايس، بالإضافة إلى مدافع وقائد ليفربول فيرغيل فان دايك، وهداف تشيلسي كول بالمر، ومهاجم أستون فيلا أولي واتكنز.
وخرج محمد صلاح من القائمة، على الرغم من تسجيله 18 هدفا، وخوضه نصف موسم رائع مع نادي ليفربول، قبل أن يتأثر بإصابته مع المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مطلع العام الحالي.
وكان محمد صلاح، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.