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https://sarabic.ae/20241020/مانشستر-سيتي-يقلب-الطاولة-على-ولفرهامبتون-ويحقق-فوزا-صعبا-في-الدوري-الإنجليزي-1093974598.html
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ولفرهامبتون ويحقق فوزا صعبا في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ولفرهامبتون ويحقق فوزا صعبا في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
قَلَبَ فريق مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ولفرهامبتون، ليحقق فوزا صعبا بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T17:38+0000
2024-10-20T17:38+0000
مجتمع
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وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر سجله المهاجم النرويجي يورغن ستراند لارسن، بعد مرور 7 دقائق، بينما أدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول، في الدقيقة 33، من تسديدة قوية في المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، سجل جون ستونز، برأسه في الشباك، مسجلا هدفا قاتلا، لينتزع الضيوف 3 نقاط ثمينة.وبهذا الفوز، تصدّر مانشستر سيتي قمة جدول الترتيب، مؤقتا، برصيد 20 نقطة، خلفه ليفربول 18 نقطة، قبل مباراته أمام تشيلسي في وقت لاحق، أما ولفرهامبتون فتجمّد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.
https://sarabic.ae/20240928/مانشستر-سيتي-يتعادل-مع-نيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي-ويواصل-نزيف-النقاط-1093216201.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ولفرهامبتون ويحقق فوزا صعبا في الدوري الإنجليزي

17:38 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Jon Superمانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Jon Super
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قَلَبَ فريق مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ولفرهامبتون، ليحقق فوزا صعبا بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر سجله المهاجم النرويجي يورغن ستراند لارسن، بعد مرور 7 دقائق، بينما أدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول، في الدقيقة 33، من تسديدة قوية في المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، سجل جون ستونز، برأسه في الشباك، مسجلا هدفا قاتلا، لينتزع الضيوف 3 نقاط ثمينة.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
مجتمع
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ويواصل "نزيف" النقاط
28 سبتمبر, 14:49 GMT
وبهذا الفوز، تصدّر مانشستر سيتي قمة جدول الترتيب، مؤقتا، برصيد 20 نقطة، خلفه ليفربول 18 نقطة، قبل مباراته أمام تشيلسي في وقت لاحق، أما ولفرهامبتون فتجمّد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.
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