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https://sarabic.ae/20240929/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-المواجهة-المثيرة-بين-مانشستر-يونايتد-وتوتنهام-1093237927.html
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب أولد ترافورد حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في مباراة القمة المنتظرة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:12+0000
2024-09-29T12:12+0000
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أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار كرة القدم
مانشستر يونايتد
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وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).من ناحية أخرى، حقق أرسنال فوزا صعبا على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما يزيد من حدة المنافسة في القمة.وبعد مرور 6 جولات من البطولة، يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ14 نقطة، متساويا مع أرسنال.إليك ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة:وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.
https://sarabic.ae/20240917/لاعبو-كرة-القدم-في-الدوري-الإنجليزي-قد-يلجأون-إلى-الإضراب-ما-السبب-1092843750.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, الأخبار
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, الأخبار

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

12:12 GMT 29.09.2024
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب أولد ترافورد حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في مباراة القمة المنتظرة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).
من ناحية أخرى، حقق أرسنال فوزا صعبا على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما يزيد من حدة المنافسة في القمة.
وبعد مرور 6 جولات من البطولة، يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ14 نقطة، متساويا مع أرسنال.
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إليك ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة:

1.
ليفربول - 15 نقطة
2.
مانشستر سيتي - 14 نقطة
3.
أرسنال - 14 نقطة
4.
تشيلسي - 13 نقطة
5.
أستون فيلا - 12 نقطة
6.
فولهام - 11 نقطة
7.
نيوكاسل يونايتد - 11 نقطة
8.
برايتون - 9 نقاط
9.
نوتنجهام فورست - 9 نقاط
10.
توتنهام هوتسبير - 7 نقاط
11.
مانشستر يونايتد - 7 نقاط
12.
برينتفورد - 7 نقاط
13.
بورنموث - 5 نقاط
14.
وست هام يونايتد - 5 نقاط
15.
إيفرتون - 4 نقاط
16.
ليستر سيتي - 3 نقاط
17.
كريستال بالاس - 3 نقاط
18.
إبسويتش تاون - 3 نقاط
19.
ساوثهامبتون - 1 نقطة
20.
ولفرهامبتون - 1 نقطة
وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.
ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.
وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.
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