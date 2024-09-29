https://sarabic.ae/20240929/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-المواجهة-المثيرة-بين-مانشستر-يونايتد-وتوتنهام-1093237927.html
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب أولد ترافورد حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في مباراة القمة المنتظرة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T12:12+0000
2024-09-29T12:12+0000
2024-09-29T12:12+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار كرة القدم
مانشستر يونايتد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093236848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e64300894293dc3408cdc344bce98076.jpg
وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).من ناحية أخرى، حقق أرسنال فوزا صعبا على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما يزيد من حدة المنافسة في القمة.وبعد مرور 6 جولات من البطولة، يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ14 نقطة، متساويا مع أرسنال.إليك ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة:وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.
https://sarabic.ae/20240917/لاعبو-كرة-القدم-في-الدوري-الإنجليزي-قد-يلجأون-إلى-الإضراب-ما-السبب-1092843750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093236848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47cf1376b706db4b83848ab972605242.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, الأخبار
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, الأخبار
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب أولد ترافورد حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في مباراة القمة المنتظرة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي
نقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).
من ناحية أخرى، حقق أرسنال فوزا صعبا على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما يزيد من حدة المنافسة في القمة.
وبعد مرور 6 جولات من البطولة، يتصدر فريق ليفربول
جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ14 نقطة، متساويا مع أرسنال.
إليك ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة:
7.
نيوكاسل يونايتد - 11 نقطة
9.
نوتنجهام فورست - 9 نقاط
10.
توتنهام هوتسبير - 7 نقاط
11.
مانشستر يونايتد - 7 نقاط
14.
وست هام يونايتد - 5 نقاط
17.
كريستال بالاس - 3 نقاط
وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.
ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي
، موسم 2024/25.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.
وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.