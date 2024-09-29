https://sarabic.ae/20240929/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-المواجهة-المثيرة-بين-مانشستر-يونايتد-وتوتنهام-1093237927.html

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

سبوتنيك عربي

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب أولد ترافورد حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في مباراة القمة المنتظرة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T12:12+0000

2024-09-29T12:12+0000

2024-09-29T12:12+0000

مجتمع

رياضة

أخبار الدوري الإنجليزي

أخبار كرة القدم

مانشستر يونايتد

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093236848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e64300894293dc3408cdc344bce98076.jpg

وكان نادي مانشستر سيتي قد تعادل مع نظيره نيوكاسل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبتلك النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام نادي أرسنال بنتيجة (2-2).من ناحية أخرى، حقق أرسنال فوزا صعبا على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما يزيد من حدة المنافسة في القمة.وبعد مرور 6 جولات من البطولة، يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ14 نقطة، متساويا مع أرسنال.إليك ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة:وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

https://sarabic.ae/20240917/لاعبو-كرة-القدم-في-الدوري-الإنجليزي-قد-يلجأون-إلى-الإضراب-ما-السبب-1092843750.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, الأخبار