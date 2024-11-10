https://sarabic.ae/20241110/أسطورة-ليفربول-يكشف-مصير-محمد-صلاح-1094653965.html
أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح
أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح
سبوتنيك عربي
أعرب أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن سعادته برؤية اللاعب المصري محمد صلاح يتخطى رقمه القياسي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T15:44+0000
2024-11-10T15:44+0000
2024-11-10T15:44+0000
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وقال فاولر، في تصريحات صحفية، "ما حققه في أنفيلد رائع، والآن يطارد تييري هنري صاحب الـ175 هدفًا، ومع بقاء ثلاثة أرباع الموسم، أنا متأكد من أن صلاح سيفعل ذلك لأن أرقامه حتى الآن مع ليفربول مذهلة".وأضاف: "إذا استمر صلاح بالمعدل الحالي نفسه، فسوف يتجاوز هنري في وقت قصير، ولكن مدى قدرة صلاح على الصعود في القائمة بعد ذلك غير مؤكد حاليا، إذ من المقرر أن يغادر أنفيلد في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده".ومع ذلك، يصر فاولر، على أنه لا يمانع في أن يصبح صلاح أفضل لاعب في ليفربول في القائمة، بل إنه دعم المصري ليتجاوز قريبا تييري هنري صاحب المركز السابع. وسجل محمد صلاح هدفه رقم 165 في الدوري الإنجليزي، ليعزز مكانه في المركز الثامن، وقلص الفارق مع تييري هنري إلى 10 أهداف فقط، وبفارق هدف واحد عن فاولر الذي سجل 164 هدفًا عبر فترات في أنفيلد وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.
https://sarabic.ae/20241105/ترتيب-محمد-صلاح-في-قائمة-أعلى-10-لاعبين-أجرا-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-1094515544.html
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ليفربول, أخبار مصر الآن, مصر, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار مصر الآن, مصر, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات
أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح
أعرب أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن سعادته برؤية اللاعب المصري محمد صلاح يتخطى رقمه القياسي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور.
وقال فاولر، في تصريحات صحفية، "ما حققه في أنفيلد رائع، والآن يطارد تييري هنري صاحب الـ175 هدفًا، ومع بقاء ثلاثة أرباع الموسم، أنا متأكد من أن صلاح سيفعل ذلك لأن أرقامه حتى الآن مع ليفربول مذهلة".
وأضاف: "إذا استمر صلاح بالمعدل الحالي نفسه، فسوف يتجاوز هنري في وقت قصير، ولكن مدى قدرة صلاح على الصعود في القائمة بعد ذلك غير مؤكد حاليا، إذ من المقرر أن يغادر أنفيلد في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده".
ومع ذلك، يصر فاولر، على أنه لا يمانع في أن يصبح صلاح أفضل لاعب في ليفربول
في القائمة، بل إنه دعم المصري ليتجاوز قريبا تييري هنري صاحب المركز السابع.
وسجل محمد صلاح هدفه رقم 165 في الدوري الإنجليزي، ليعزز مكانه في المركز الثامن، وقلص الفارق مع تييري هنري إلى 10 أهداف فقط، وبفارق هدف واحد عن فاولر الذي سجل 164 هدفًا عبر فترات في أنفيلد وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.