https://sarabic.ae/20241104/لاعب-من-الطراز-العالمي-الهداف-التاريخي-للدوري-الإنجليزي-يشيد-بمحمد-صلاح-1094461037.html
"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح
"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح
سبوتنيك عربي
أشاد الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، آلان شيرر، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد دوره الحاسم في فوز ليفربول على برايتون أمس السبت في الجولة العاشرة من "البريمير... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T01:34+0000
2024-11-04T01:34+0000
2024-11-04T01:34+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092320830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e59f81f4959ef33054ea08959cfee2f9.jpg
وقال شيرر، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا، في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول ضد برايتون، إن "صلاح لاعب من الطراز العالمي".وأضاف: "لقد كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. بغض النظر عما سيحدث في نهاية الموسم مع عقده، فهو لاعب لا يصدق وهداف عالمي. أحب مشاهدته".وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على برايتون بنتيجة 2- 1، حيث سجل المصري هدفا ارتقى به للمركز الثامن في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين برصيد 164 هدفا.وارتقى ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يتقدم بفارق نقطتين عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي تعثر بخسارته أمام بورنموث 1-2.
https://sarabic.ae/20241102/بتسديدة-صاروخية-محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1094435369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092320830_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaa6d88b1022b0691dcdac7b2fb67566.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات
"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح
أشاد الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، آلان شيرر، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد دوره الحاسم في فوز ليفربول على برايتون أمس السبت في الجولة العاشرة من "البريمير ليغ".
وقال شيرر، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا، في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول ضد برايتون، إن "صلاح لاعب من الطراز العالمي".
وأضاف: "لقد كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. بغض النظر عما سيحدث في نهاية الموسم مع عقده، فهو لاعب لا يصدق وهداف عالمي. أحب مشاهدته".
وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على برايتون بنتيجة 2- 1، حيث سجل المصري هدفا ارتقى به للمركز الثامن
في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين برصيد 164 هدفا.
وارتقى ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يتقدم بفارق نقطتين عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي تعثر بخسارته أمام بورنموث 1-2.