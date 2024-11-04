"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241104/لاعب-من-الطراز-العالمي-الهداف-التاريخي-للدوري-الإنجليزي-يشيد-بمحمد-صلاح-1094461037.html
"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح
"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح
سبوتنيك عربي
أشاد الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، آلان شيرر، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد دوره الحاسم في فوز ليفربول على برايتون أمس السبت في الجولة العاشرة من "البريمير... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T01:34+0000
2024-11-04T01:34+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
رياضة
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وقال شيرر، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا، في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول ضد برايتون، إن "صلاح لاعب من الطراز العالمي".وأضاف: "لقد كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. بغض النظر عما سيحدث في نهاية الموسم مع عقده، فهو لاعب لا يصدق وهداف عالمي. أحب مشاهدته".وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على برايتون بنتيجة 2- 1، حيث سجل المصري هدفا ارتقى به للمركز الثامن في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين برصيد 164 هدفا.وارتقى ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يتقدم بفارق نقطتين عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي تعثر بخسارته أمام بورنموث 1-2.
https://sarabic.ae/20241102/بتسديدة-صاروخية-محمد-صلاح-يقود-ليفربول-لصدارة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1094435369.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, رياضة, منوعات

"لاعب من الطراز العالمي"... الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يشيد بمحمد صلاح

01:34 GMT 04.11.2024
© AP Photo / Dave Thompsonالمصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول
المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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أشاد الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، آلان شيرر، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد دوره الحاسم في فوز ليفربول على برايتون أمس السبت في الجولة العاشرة من "البريمير ليغ".
وقال شيرر، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا، في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول ضد برايتون، إن "صلاح لاعب من الطراز العالمي".
محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
مجتمع
بتسديدة صاروخية... محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو
2 نوفمبر, 18:26 GMT
وأضاف: "لقد كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. بغض النظر عما سيحدث في نهاية الموسم مع عقده، فهو لاعب لا يصدق وهداف عالمي. أحب مشاهدته".
وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على برايتون بنتيجة 2- 1، حيث سجل المصري هدفا ارتقى به للمركز الثامن في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين برصيد 164 هدفا.
وارتقى ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يتقدم بفارق نقطتين عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي تعثر بخسارته أمام بورنموث 1-2.
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