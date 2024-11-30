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https://sarabic.ae/20241130/جماهير-محمد-صلاح-تطالب-برحيل-مالك-ليفربول-بسبب-أمر-لا-يغتفر-1095358648.html
جماهير محمد صلاح تطالب برحيل مالك "ليفربول" بسبب "أمر لا يغتفر"
جماهير محمد صلاح تطالب برحيل مالك "ليفربول" بسبب "أمر لا يغتفر"
سبوتنيك عربي
تصاعدت حدة الانتقادات من جماهير نادي "ليفربول" الإنجليزي تجاه مجموعة "فينواي سبورتس جروب" الأمريكية المالكة له، وطالبوا برحيلها. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T20:00+0000
2024-11-30T20:00+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار كرة القدم
رياضة
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ويرجع الغضب من المجموعة المالكة لـ"ليفربول"، بسبب عدم تجديدها عقد اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، حتى الآن.ويقترب محمد صلاح من دخول فترة السماح في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ سيكون بإمكانه التوقيع لأي ناد يرغب في ضمه، على أن ينتقل إليه مجانا بنهاية الموسم.وينتهي عقد صلاح مع "ليفربول" في يونيو/ حزيران 2025، ورغم ذلك لم تُظهر إدارة النادي أي نية لتقديم عقد جديد له، مما أثار غضب المشجعين الذين يخشون خسارة نجم الفريق الأول.وعلى منصة "إكس"، عبّر المشجعون عن استيائهم من تأخر التجديد، إذ وصف أحدهم هذا التأخير بأنه "أمر لا يُغتفر"، وفقا لموقع "TalkSport".كما انتقد الصحفي، بول ميرسون، إدارة النادي قائلا: “السماح لثلاثة من أفضل اللاعبين بانتهاء عقودهم بهذه الطريقة أمر مثير للشفقة، والمسؤولون يجب أن يُحاسبوا”.وعلق مشجع آخر: "إذا سمحت مجموعة "فينواي" برحيل صلاح وترينت، فكيف سيكون رد فعل مشجعي النادي؟ أنا غاضب جدا من هؤلاء المهرجين”.هذا وتزداد الأوضاع في ملعب "أنفيلد" توترا، وسط مخاوف من خسارة محمد صلاح، الذي يُعتبر أحد أبرز أعمدة الفريق.يأتي هذا، بعدما هاجم محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، وألمح إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده.وأكد صلاح أنه يشعر "بخيبة أمل"، بسبب فشل "ليفربول" في تقديم عقد جديد له، ويعتقد أن احتمالات رحيله عن النادي الإنجليزي أكبر من احتمالات استمراره.وقال صلاح: "نحن تقريبا في شهر ديسمبر (كانون الأول)، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، ربما أكون خارجا أكثر من بقائي فيه"، وفقا لموقع "فوتبول365".وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضا من ليفربول، أجاب صلاح: "بالطبع نعم، أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو أيدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".
https://sarabic.ae/20241125/تقرير-يكشف-رد-فعل-ليفربول-على-تصريحات-محمد-صلاح-1095182222.html
https://sarabic.ae/20241125/محمد-صلاح-ينتقد-إدارة-ليفربول-بشكل-علني-لأول-مرة-احتمالات-رحيلي-أكبر-1095158324.html
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ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة
ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة

جماهير محمد صلاح تطالب برحيل مالك "ليفربول" بسبب "أمر لا يغتفر"

20:00 GMT 30.11.2024
© AP Photo / Antonio Calanniلاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
© AP Photo / Antonio Calanni
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تصاعدت حدة الانتقادات من جماهير نادي "ليفربول" الإنجليزي تجاه مجموعة "فينواي سبورتس جروب" الأمريكية المالكة له، وطالبوا برحيلها.
ويرجع الغضب من المجموعة المالكة لـ"ليفربول"، بسبب عدم تجديدها عقد اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، حتى الآن.
ويقترب محمد صلاح من دخول فترة السماح في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ سيكون بإمكانه التوقيع لأي ناد يرغب في ضمه، على أن ينتقل إليه مجانا بنهاية الموسم.
وينتهي عقد صلاح مع "ليفربول" في يونيو/ حزيران 2025، ورغم ذلك لم تُظهر إدارة النادي أي نية لتقديم عقد جديد له، مما أثار غضب المشجعين الذين يخشون خسارة نجم الفريق الأول.
وعلى منصة "إكس"، عبّر المشجعون عن استيائهم من تأخر التجديد، إذ وصف أحدهم هذا التأخير بأنه "أمر لا يُغتفر"، وفقا لموقع "TalkSport".
اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
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تقرير يكشف رد فعل ليفربول على تصريحات محمد صلاح
25 نوفمبر, 19:58 GMT
كما انتقد الصحفي، بول ميرسون، إدارة النادي قائلا: “السماح لثلاثة من أفضل اللاعبين بانتهاء عقودهم بهذه الطريقة أمر مثير للشفقة، والمسؤولون يجب أن يُحاسبوا”.
وعلق مشجع آخر: "إذا سمحت مجموعة "فينواي" برحيل صلاح وترينت، فكيف سيكون رد فعل مشجعي النادي؟ أنا غاضب جدا من هؤلاء المهرجين”.
هذا وتزداد الأوضاع في ملعب "أنفيلد" توترا، وسط مخاوف من خسارة محمد صلاح، الذي يُعتبر أحد أبرز أعمدة الفريق.
يأتي هذا، بعدما هاجم محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، وألمح إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
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محمد صلاح ينتقد إدارة ليفربول بشكل علني لأول مرة: احتمالات رحيلي أكبر
25 نوفمبر, 10:51 GMT
وأكد صلاح أنه يشعر "بخيبة أمل"، بسبب فشل "ليفربول" في تقديم عقد جديد له، ويعتقد أن احتمالات رحيله عن النادي الإنجليزي أكبر من احتمالات استمراره.
وقال صلاح: "نحن تقريبا في شهر ديسمبر (كانون الأول)، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، ربما أكون خارجا أكثر من بقائي فيه"، وفقا لموقع "فوتبول365".
وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضا من ليفربول، أجاب صلاح: "بالطبع نعم، أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو أيدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".
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