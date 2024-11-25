https://sarabic.ae/20241125/تقرير-يكشف-رد-فعل-ليفربول-على-تصريحات-محمد-صلاح-1095182222.html

تقرير يكشف رد فعل ليفربول على تصريحات محمد صلاح

تقرير يكشف رد فعل ليفربول على تصريحات محمد صلاح

سبوتنيك عربي

لا تزال تصريحات اللاعب المصري محمد صلاح، حول مستقبله مع ليفربول، تثير جدلا واسعا في بريطانيا، خاصة مع اقتراب نهاية العام دون تلقيه عرضا رسميا لتجديد عقده مع... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T19:58+0000

2024-11-25T19:58+0000

2024-11-25T19:58+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الدوري الإنجليزي

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095181376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_505c9c85673fbc00ae6dd788bb692178.jpg

ووفقا لتقرير في شبكة "ذا أتليتك" الإنجليزية، فإن "إدارة ليفربول رفضت إصدار أي تعليق رسمي على تصريحات صلاح، حيث فضّل المسؤولون عدم التصعيد أو تحويل الموضوع إلى مواجهة علنية".وأضاف التقرير أن "المفاوضات بين النادي ووكيل صلاح، رامي عباس، لا تزال مستمرة، مع عدم تحديد التوقعات والمواقف بين الطرفين بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن تجديد عقد صلاح يعد أمرًا معقدًا من الناحية المالية، خاصة في ظل حاجة النادي لتخطيط مستقبلي يتضمن أيضًا تمديد عقود لاعبين بارزين مثل فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد.وهاجم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، ملمحًا إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده.وينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، في نهاية موسم 2024/2025.وأظهر الدولي المصري قيمته الدائمة، أمس الأحد، عندما أحرز هدفين في فوز ليفربول 3-2 على ساوثهامبتون، ما جعلهم يتقدمون بـ8 نقاط في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتشير تعليقات صلاح، الذي وصل إلى أنفيلد في عام 2017، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، إلى أنه قد يغادر النادي مجانا.وتابع: "كما تعلمون، فقد كنت في النادي لسنوات عديدة، لا يوجد ناد مثل هذا، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي".وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضا من ليفربول، أجاب صلاح: "بالطبع نعم، أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو أيدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".وأردف: "لن أعتزل قريبا، لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم، وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضا، أشعر بالإحباط ولكن سنرى".ويعد محمد صلاح، وهو أحد لاعبي ليفربول الثلاثة الأساسيين، الذين سيدخلون قريبا الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، مع انتهاء عقود فيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد، أيضا في نهاية الموسم.وسيكون اللاعبون الثلاثة أحرارا في التفاوض مع أندية خارجية، في شهر يناير/ كانون الثاني 2025، إذا لم يوقعوا على تمديد مع ليفربول قبل ذلك.

https://sarabic.ae/20241124/بهدفين-متتاليين-محمد-صلاح-يحول-هزيمة-ليفربول-إلى-فوز-فيديو-1095139241.html

https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يتواصل-مع-محمد-صلاح-والهدف-سعودي-1094907341.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة