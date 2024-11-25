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https://sarabic.ae/20241125/تقرير-يكشف-رد-فعل-ليفربول-على-تصريحات-محمد-صلاح-1095182222.html
تقرير يكشف رد فعل ليفربول على تصريحات محمد صلاح
تقرير يكشف رد فعل ليفربول على تصريحات محمد صلاح
سبوتنيك عربي
لا تزال تصريحات اللاعب المصري محمد صلاح، حول مستقبله مع ليفربول، تثير جدلا واسعا في بريطانيا، خاصة مع اقتراب نهاية العام دون تلقيه عرضا رسميا لتجديد عقده مع... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T19:58+0000
2024-11-25T19:58+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
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رياضة
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ووفقا لتقرير في شبكة "ذا أتليتك" الإنجليزية، فإن "إدارة ليفربول رفضت إصدار أي تعليق رسمي على تصريحات صلاح، حيث فضّل المسؤولون عدم التصعيد أو تحويل الموضوع إلى مواجهة علنية".وأضاف التقرير أن "المفاوضات بين النادي ووكيل صلاح، رامي عباس، لا تزال مستمرة، مع عدم تحديد التوقعات والمواقف بين الطرفين بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن تجديد عقد صلاح يعد أمرًا معقدًا من الناحية المالية، خاصة في ظل حاجة النادي لتخطيط مستقبلي يتضمن أيضًا تمديد عقود لاعبين بارزين مثل فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد.وهاجم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، ملمحًا إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده.وينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، في نهاية موسم 2024/2025.وأظهر الدولي المصري قيمته الدائمة، أمس الأحد، عندما أحرز هدفين في فوز ليفربول 3-2 على ساوثهامبتون، ما جعلهم يتقدمون بـ8 نقاط في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتشير تعليقات صلاح، الذي وصل إلى أنفيلد في عام 2017، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، إلى أنه قد يغادر النادي مجانا.وتابع: "كما تعلمون، فقد كنت في النادي لسنوات عديدة، لا يوجد ناد مثل هذا، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي".وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضا من ليفربول، أجاب صلاح: "بالطبع نعم، أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو أيدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".وأردف: "لن أعتزل قريبا، لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم، وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضا، أشعر بالإحباط ولكن سنرى".ويعد محمد صلاح، وهو أحد لاعبي ليفربول الثلاثة الأساسيين، الذين سيدخلون قريبا الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، مع انتهاء عقود فيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد، أيضا في نهاية الموسم.وسيكون اللاعبون الثلاثة أحرارا في التفاوض مع أندية خارجية، في شهر يناير/ كانون الثاني 2025، إذا لم يوقعوا على تمديد مع ليفربول قبل ذلك.
https://sarabic.ae/20241124/بهدفين-متتاليين-محمد-صلاح-يحول-هزيمة-ليفربول-إلى-فوز-فيديو-1095139241.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة

تقرير يكشف رد فعل ليفربول على تصريحات محمد صلاح

19:58 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Sean Ryanاللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Sean Ryan
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لا تزال تصريحات اللاعب المصري محمد صلاح، حول مستقبله مع ليفربول، تثير جدلا واسعا في بريطانيا، خاصة مع اقتراب نهاية العام دون تلقيه عرضا رسميا لتجديد عقده مع الريدز.
ووفقا لتقرير في شبكة "ذا أتليتك" الإنجليزية، فإن "إدارة ليفربول رفضت إصدار أي تعليق رسمي على تصريحات صلاح، حيث فضّل المسؤولون عدم التصعيد أو تحويل الموضوع إلى مواجهة علنية".
وأضاف التقرير أن "المفاوضات بين النادي ووكيل صلاح، رامي عباس، لا تزال مستمرة، مع عدم تحديد التوقعات والمواقف بين الطرفين بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن تجديد عقد صلاح يعد أمرًا معقدًا من الناحية المالية، خاصة في ظل حاجة النادي لتخطيط مستقبلي يتضمن أيضًا تمديد عقود لاعبين بارزين مثل فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد.
النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
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بهدفين متتاليين.. محمد صلاح يحول هزيمة ليفربول إلى فوز.. فيديو
أمس, 18:23 GMT
وهاجم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، ملمحًا إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده.
وأكد صلاح أنه يشعر "بخيبة أمل"، بسبب فشل "ليفربول" في تقديم عقد جديد له، ويعتقد أن احتمالات رحيله عن النادي الإنجليزي أكبر من احتمالات استمراره.
وينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، في نهاية موسم 2024/2025.
وأظهر الدولي المصري قيمته الدائمة، أمس الأحد، عندما أحرز هدفين في فوز ليفربول 3-2 على ساوثهامبتون، ما جعلهم يتقدمون بـ8 نقاط في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتشير تعليقات صلاح، الذي وصل إلى أنفيلد في عام 2017، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع النادي، إلى أنه قد يغادر النادي مجانا.
وقال صلاح: "نحن تقريبا في شهر ديسمبر(كانون الأول الجاري)، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، ربما أكون خارجا أكثر من بقائي فيه"، وفقا لموقع "فوتبول365".
وتابع: "كما تعلمون، فقد كنت في النادي لسنوات عديدة، لا يوجد ناد مثل هذا، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي".
كريستيانو رونالدو يصد محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
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رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي
18 نوفمبر, 12:14 GMT
وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضا من ليفربول، أجاب صلاح: "بالطبع نعم، أنا أحب الجماهير والجماهير تحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي أو أيدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".
وأردف: "لن أعتزل قريبا، لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم، وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضا، أشعر بالإحباط ولكن سنرى".
ويعد محمد صلاح، وهو أحد لاعبي ليفربول الثلاثة الأساسيين، الذين سيدخلون قريبا الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم، مع انتهاء عقود فيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد، أيضا في نهاية الموسم.
وسيكون اللاعبون الثلاثة أحرارا في التفاوض مع أندية خارجية، في شهر يناير/ كانون الثاني 2025، إذا لم يوقعوا على تمديد مع ليفربول قبل ذلك.
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