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https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يتواصل-مع-محمد-صلاح-والهدف-سعودي-1094907341.html
رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي
رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحاول إقناع النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى نادي النصر السعودي. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T12:14+0000
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مجتمع
رياضة
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وكشفت تلك التقارير عن تواصل رونالدو مع صلاح بشكل شخصي خلال الأيام الماضية، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى النصر.ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي النصر يجهز عرضا لضم محمد صلاح في أقرب وقت ممكن، خاصة أن عقد صلاح مع فريقه ينتهي في صيف 2025.وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو الذي يعمل كسفير غير رسمي للدوري السعودي من أجل إقناع كبار اللاعبين للانضمام للفرق السعودية.وحقق النصر الفوز في 6 مباريات منها وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي منها، كما أنه سجل 21 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف في تلك المواجهات.اتفاق سري بين جوارديولا ولاعب برازيلي سابق بشأن وجهته المقبلةنيمار يستقر على الرحيل عن الهلال السعودي.. وأنباء عن تحديد وجهته المقبلة
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رياضة
رياضة

رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي

12:14 GMT 18.11.2024
© Getty Images / Michael Reganكريستيانو رونالدو يصد محمد صلاح
كريستيانو رونالدو يصد محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Getty Images / Michael Regan
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحاول إقناع النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى نادي النصر السعودي.
وكشفت تلك التقارير عن تواصل رونالدو مع صلاح بشكل شخصي خلال الأيام الماضية، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى النصر.

وأكدت التقارير أن رونالدو شرح لصلاح خطط النادي، وحاول أن ينقل له حماسه لتشجعيه على الانضمام لدوري روشن السعودي، وبالتحديد ناديه النصر.

ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي النصر يجهز عرضا لضم محمد صلاح في أقرب وقت ممكن، خاصة أن عقد صلاح مع فريقه ينتهي في صيف 2025.
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
06:17 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو الذي يعمل كسفير غير رسمي للدوري السعودي من أجل إقناع كبار اللاعبين للانضمام للفرق السعودية.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، جمعها العالمي من خوض 10 مباريات في البطولة حتى الآن.

وحقق النصر الفوز في 6 مباريات منها وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي منها، كما أنه سجل 21 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف في تلك المواجهات.
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