https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يتواصل-مع-محمد-صلاح-والهدف-سعودي-1094907341.html
رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي
رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحاول إقناع النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى نادي النصر السعودي. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T12:14+0000
2024-11-18T12:14+0000
2024-11-18T12:14+0000
مجتمع
رياضة
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وكشفت تلك التقارير عن تواصل رونالدو مع صلاح بشكل شخصي خلال الأيام الماضية، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى النصر.ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي النصر يجهز عرضا لضم محمد صلاح في أقرب وقت ممكن، خاصة أن عقد صلاح مع فريقه ينتهي في صيف 2025.وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو الذي يعمل كسفير غير رسمي للدوري السعودي من أجل إقناع كبار اللاعبين للانضمام للفرق السعودية.وحقق النصر الفوز في 6 مباريات منها وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي منها، كما أنه سجل 21 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف في تلك المواجهات.اتفاق سري بين جوارديولا ولاعب برازيلي سابق بشأن وجهته المقبلةنيمار يستقر على الرحيل عن الهلال السعودي.. وأنباء عن تحديد وجهته المقبلة
https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يعلن-عن-مفاجأة-سنفجر-الإنترنت-أنا-وضيفي-القادم-1094889544.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة
رونالدو يتواصل مع محمد صلاح... والهدف سعودي
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحاول إقناع النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى نادي النصر السعودي.
وكشفت تلك التقارير عن تواصل رونالدو مع صلاح بشكل شخصي خلال الأيام الماضية، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى النصر.
وأكدت التقارير أن رونالدو شرح لصلاح خطط النادي، وحاول أن ينقل له حماسه لتشجعيه على الانضمام لدوري روشن السعودي، وبالتحديد ناديه النصر.
ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي النصر يجهز عرضا لضم محمد صلاح في أقرب وقت ممكن، خاصة أن عقد صلاح مع فريقه ينتهي في صيف 2025.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو الذي يعمل كسفير غير رسمي للدوري السعودي
من أجل إقناع كبار اللاعبين للانضمام للفرق السعودية.
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، جمعها العالمي من خوض 10 مباريات في البطولة حتى الآن.
وحقق النصر الفوز في 6 مباريات منها وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي منها، كما أنه سجل 21 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف في تلك المواجهات.