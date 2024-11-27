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https://sarabic.ae/20241127/أندي-روبرتسون-صلاح-يتصرف-باحترافية-وفريق-ليفربول-لم-يتأثر-بتصريحاته-1095245303.html
أندي روبرتسون: صلاح يتصرف باحترافية وفريق ليفربول لم يتأثر بتصريحاته
أندي روبرتسون: صلاح يتصرف باحترافية وفريق ليفربول لم يتأثر بتصريحاته
سبوتنيك عربي
قال مدافع ليفربول أندي روبرتسون، إن التصريحات التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح بشأن إحباطه من إدارة النادي لم تؤثر على الفريق. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T12:36+0000
2024-11-27T12:36+0000
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وأكد روبرتسون، في تصريحات صحفية، أن اللاعبين يواصلون العمل بتركيز كامل داخل وخارج الملعب، بعد تصريحات صلاح حول عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.وأضاف: "كل ما يمكنني قوله هو أن صلاح يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت"، مضيفا: "لم ننشغل بما قاله وأجواء الفريق لم تتأثر بل مستمرون بروح إيجابية".وأردف: "وضع صلاح ينطبق أيضا على أرنولد وفيرجل فان دايك، الذين تنتهي عقودهم أيضًا بنهاية الموسم"، مضيفا: "لكن الاثنين لم يشتتا تركيزهما بأمور أخرى وركزا على التحضير للمباريات المقبلة".وتابع: "هذان اللاعبان قادا الفريق في الموسم الحالي وليس هناك تركيز داخل غرف خلع الملابس على أي شيء آخر سوى على تطوير أداء الفريق".وقال أندي روبرتسون إن محمد صلاح هو أحد أسعد اللاعبين في مركز التدريب، وهذا ينعكس على مستواه وتركيزه، وهو يظهر يوميا بابتسامة ويعمل بجدية سواء في صالة الألعاب الرياضية أو على أرض الملعب".وتابع: "صلاح مثل جميع اللاعبين المتميزين في العالم، يمتلك عقلية مميزة، ويستعد الآن لمواجهة ريال مدريد المقبلة بكل قوة".وهاجم محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، ملمحًا إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده، مؤكدًا أنه يشعر "بخيبة أمل"، بسبب فشل ناديه في تقديم عقد جديد له، وأن احتمالات رحيله عن النادي الإنجليزي أكبر من احتمالات استمراره.وينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، في نهاية موسم 2024 /2025.ووفقا لتقرير في شبكة "ذا أتليتك" الإنجليزية، فإن "إدارة ليفربول رفضت إصدار أي تعليق رسمي على تصريحات صلاح، حيث فضّل المسؤولون عدم التصعيد أو تحويل الموضوع إلى مواجهة علنية".
https://sarabic.ae/20241125/تقرير-يكشف-رد-فعل-ليفربول-على-تصريحات-محمد-صلاح-1095182222.html
https://sarabic.ae/20241125/محمد-صلاح-ينتقد-إدارة-ليفربول-بشكل-علني-لأول-مرة-احتمالات-رحيلي-أكبر-1095158324.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار العالم الآن, رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

أندي روبرتسون: صلاح يتصرف باحترافية وفريق ليفربول لم يتأثر بتصريحاته

12:36 GMT 27.11.2024
© Getty Images / Dave Howarth - CameraSport / Contributorالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / Dave Howarth - CameraSport / Contributor
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قال مدافع ليفربول أندي روبرتسون، إن التصريحات التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح بشأن إحباطه من إدارة النادي لم تؤثر على الفريق.
وأكد روبرتسون، في تصريحات صحفية، أن اللاعبين يواصلون العمل بتركيز كامل داخل وخارج الملعب، بعد تصريحات صلاح حول عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.
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وأضاف: "كل ما يمكنني قوله هو أن صلاح يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت"، مضيفا: "لم ننشغل بما قاله وأجواء الفريق لم تتأثر بل مستمرون بروح إيجابية".
وأردف: "وضع صلاح ينطبق أيضا على أرنولد وفيرجل فان دايك، الذين تنتهي عقودهم أيضًا بنهاية الموسم"، مضيفا: "لكن الاثنين لم يشتتا تركيزهما بأمور أخرى وركزا على التحضير للمباريات المقبلة".
وتابع: "هذان اللاعبان قادا الفريق في الموسم الحالي وليس هناك تركيز داخل غرف خلع الملابس على أي شيء آخر سوى على تطوير أداء الفريق".
وقال أندي روبرتسون إن محمد صلاح هو أحد أسعد اللاعبين في مركز التدريب، وهذا ينعكس على مستواه وتركيزه، وهو يظهر يوميا بابتسامة ويعمل بجدية سواء في صالة الألعاب الرياضية أو على أرض الملعب".
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وتابع: "صلاح مثل جميع اللاعبين المتميزين في العالم، يمتلك عقلية مميزة، ويستعد الآن لمواجهة ريال مدريد المقبلة بكل قوة".
وهاجم محمد صلاح، ناديه "ليفربول" الإنجليزي، ملمحًا إلى مغادرته بصورة نهائية لعدم تلقيه عرضا جديدا من "الريدز"، مع قرب انتهاء عقده، مؤكدًا أنه يشعر "بخيبة أمل"، بسبب فشل ناديه في تقديم عقد جديد له، وأن احتمالات رحيله عن النادي الإنجليزي أكبر من احتمالات استمراره.
وينتهي عقد اللاعب المصري البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، في نهاية موسم 2024 /2025.
ووفقا لتقرير في شبكة "ذا أتليتك" الإنجليزية، فإن "إدارة ليفربول رفضت إصدار أي تعليق رسمي على تصريحات صلاح، حيث فضّل المسؤولون عدم التصعيد أو تحويل الموضوع إلى مواجهة علنية".
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