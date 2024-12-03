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https://sarabic.ae/20241203/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-باريس-سان-جيرمان؟-1095461445.html
هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان؟
هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان؟
سبوتنيك عربي
أثار الحديث عن تواصل اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T21:54+0000
2024-12-03T21:54+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
منوعات
ليفربول
نادي باريس سان جيرمان
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فيما نقلت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، عن نادي نادي باريس سان جيرمان عدم وجود أي اتصالات مع نجم ليفربول محمد صلاح خلال الفترة الماضية.فيما قال رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، إن "الشائعات المرتبطة بانتقال صلاح إلى سان جيرمان غير صحيحة، هو لاعب مذهل ومدهش بالطبع، لكن ولأكون صريحا، نحن لا نأخذ التعاقد معه بعين الاعتبار".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن النادي الفرنسي نفي بشكل دبلوماسي إجراء مفاوضات مع محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم.وأشارت إلى أن تصريحات الخليفي لا يساروها الشك، كما أن النادي الفرنسي سيكون معرضا للوقوع تحت طائلة العقوبات الرياضية في حال اعترف بوجود مفاوضات من عدمه، مما سيوقعه في مأزق قانوني مع ليفربول الإنجليزي.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تصريحات أدلى بها نجم المنتخب المصري عقب فوز ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وألمح من خلالها إلى إمكانية رحيله عن "الريدز" الإنجليزي بعد نهاية عقده الحالي.وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
https://sarabic.ae/20241201/آخر-مباراة-ضد-مانشستر-سيتي-محمد-صلاح-يصدم-الجميع-بخصوص-مستقبله-مع-ليفربول-1095383203.html
https://sarabic.ae/20241130/جماهير-محمد-صلاح-تطالب-برحيل-مالك-ليفربول-بسبب-أمر-لا-يغتفر-1095358648.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, ليفربول, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, ليفربول, نادي باريس سان جيرمان

هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان؟

21:54 GMT 03.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
أثار الحديث عن تواصل اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية.
فيما نقلت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، عن نادي نادي باريس سان جيرمان عدم وجود أي اتصالات مع نجم ليفربول محمد صلاح خلال الفترة الماضية.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
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آخر مباراة ضد مانشستر سيتي... محمد صلاح يصدم الجميع بخصوص مستقبله مع ليفربول
1 ديسمبر, 20:06 GMT
فيما قال رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، إن "الشائعات المرتبطة بانتقال صلاح إلى سان جيرمان غير صحيحة، هو لاعب مذهل ومدهش بالطبع، لكن ولأكون صريحا، نحن لا نأخذ التعاقد معه بعين الاعتبار".
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن النادي الفرنسي نفي بشكل دبلوماسي إجراء مفاوضات مع محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم.
وأشارت إلى أن تصريحات الخليفي لا يساروها الشك، كما أن النادي الفرنسي سيكون معرضا للوقوع تحت طائلة العقوبات الرياضية في حال اعترف بوجود مفاوضات من عدمه، مما سيوقعه في مأزق قانوني مع ليفربول الإنجليزي.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تصريحات أدلى بها نجم المنتخب المصري عقب فوز ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وألمح من خلالها إلى إمكانية رحيله عن "الريدز" الإنجليزي بعد نهاية عقده الحالي.
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
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جماهير محمد صلاح تطالب برحيل مالك "ليفربول" بسبب "أمر لا يغتفر"
30 نوفمبر, 20:00 GMT
وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".
واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
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