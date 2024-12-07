محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241207/محمد-صلاح-يكشف-عن-مصيره-مع-ليفربول-وأمنيته-مع-منتخب-مصر-1095585895.html
محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر
محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر
سبوتنيك عربي
كشف قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، اليوم السبت، عن مصيره مع نادي ليفربول الإنجليزي ومستقبله مع الريدز حول تجديد عقده. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T19:17+0000
2024-12-07T19:17+0000
مجتمع
رياضة
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_0:144:2761:1697_1920x0_80_0_0_bbe42ae49844aae48bfb1d6993bbcc8c.jpg
ونقل موقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، عن محمد صلاح، تصريحات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أن أحد أحلامه هو تحقيق بطولة مع المنتخب المصري.وقال قائد فريق ليفربول الإنجليزي، حول مدى تجديد عقده مع الريدز:"لا أعرف حتى الآن .. عقدي سينتهي آخر السنة، وسوف أرى الخيارات اللي لدي، لكن لم أتخذ قرارا حتى الآن".وبشأن برنامجه اليومي، قال قائد المنتخب المصري: "الفطور في المنزل، ثم اصطحاب الأطفال إلى المدرسة، ثم الذهاب للنادي لأداء التمرينات، والجلوس مع أبنائي بعد عودتهم، ثم الذهاب للصالة الرياضية، والقيام بالاستشفاء، ثم النوم".فيما وجّه صلاح رسالة للشباب في مصر، قائلا: "تمسك بحلمك، ستمر ببعض الصعوبات في تحقيقه، لكن بالكفاح والاجتهاد والثقة ستصل لهدفك في يوم من الأيام".وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
https://sarabic.ae/20241205/بعد-تسجيله-لهدفين-في-شباك-نيوكاسل-محمد-صلاح-يتخطى-إنجاز-روني-بالدوري-الإنجليزي-1095496254.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_154:0:2609:1841_1920x0_80_0_0_9b9353cb9de64234a2816fefe646e0ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن

محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر

19:17 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
كشف قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، اليوم السبت، عن مصيره مع نادي ليفربول الإنجليزي ومستقبله مع الريدز حول تجديد عقده.
ونقل موقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، عن محمد صلاح، تصريحات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أن أحد أحلامه هو تحقيق بطولة مع المنتخب المصري.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مجتمع
بعد تسجيله لهدفين في شباك نيوكاسل.. محمد صلاح يتخطى إنجاز روني بالدوري الإنجليزي
5 ديسمبر, 07:17 GMT
وقال قائد فريق ليفربول الإنجليزي، حول مدى تجديد عقده مع الريدز:
"لا أعرف حتى الآن .. عقدي سينتهي آخر السنة، وسوف أرى الخيارات اللي لدي، لكن لم أتخذ قرارا حتى الآن".
وبشأن برنامجه اليومي، قال قائد المنتخب المصري: "الفطور في المنزل، ثم اصطحاب الأطفال إلى المدرسة، ثم الذهاب للنادي لأداء التمرينات، والجلوس مع أبنائي بعد عودتهم، ثم الذهاب للصالة الرياضية، والقيام بالاستشفاء، ثم النوم".
فيما وجّه صلاح رسالة للشباب في مصر، قائلا: "تمسك بحلمك، ستمر ببعض الصعوبات في تحقيقه، لكن بالكفاح والاجتهاد والثقة ستصل لهدفك في يوم من الأيام".
وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".
واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала