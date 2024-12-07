https://sarabic.ae/20241207/محمد-صلاح-يكشف-عن-مصيره-مع-ليفربول-وأمنيته-مع-منتخب-مصر-1095585895.html

محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر

محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر

سبوتنيك عربي

كشف قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، اليوم السبت، عن مصيره مع نادي ليفربول الإنجليزي ومستقبله مع الريدز حول تجديد عقده. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T19:17+0000

2024-12-07T19:17+0000

2024-12-07T19:17+0000

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ونقل موقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، عن محمد صلاح، تصريحات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أن أحد أحلامه هو تحقيق بطولة مع المنتخب المصري.وقال قائد فريق ليفربول الإنجليزي، حول مدى تجديد عقده مع الريدز:"لا أعرف حتى الآن .. عقدي سينتهي آخر السنة، وسوف أرى الخيارات اللي لدي، لكن لم أتخذ قرارا حتى الآن".وبشأن برنامجه اليومي، قال قائد المنتخب المصري: "الفطور في المنزل، ثم اصطحاب الأطفال إلى المدرسة، ثم الذهاب للنادي لأداء التمرينات، والجلوس مع أبنائي بعد عودتهم، ثم الذهاب للصالة الرياضية، والقيام بالاستشفاء، ثم النوم".فيما وجّه صلاح رسالة للشباب في مصر، قائلا: "تمسك بحلمك، ستمر ببعض الصعوبات في تحقيقه، لكن بالكفاح والاجتهاد والثقة ستصل لهدفك في يوم من الأيام".وكان اللاعب الدولي مصري محمد صلاح، قد ألمح إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد الماضي، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".

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رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن