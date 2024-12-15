السيتي يواصل الانهيار ويخسر أمام اليونايتد في الدوري الإنجليزي... فيديو
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من السيتى فى الدورى الإنجليزي
© AP Photo / Dave Thompson
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انهار نادي مانشستر سيتي في غضون دقيقتين فقط أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ليخسر بهدفين لهدف في مباراة جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأنهى مانشستر سيتي، الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه يوشكو جفارديول، في الدقيقة 36، بينما عاد يونايتد بفضل ثنائية برونو فرنانديز، وأماد ديالو، في الدقيقتين 88 و90 على الترتيب.
غفارديول يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/S0asH7Rlv7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024
برونو فيرنانديز يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد من علامة الجزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/bdKq4nUv0p— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024
واستمرت أزمة المدرب بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة خاضها بكل المسابقات الرسمية، أما نظيره البرتغالي روبين أموريم، فقد نجح في تصحيح أوضاعه مع مانشستر يونايتد، بعد الخسارة في آخر مناسبتين.
يونايتد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويسجل هدف الفوز بالدقيقة 90#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/DC56V65QPT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024
وهبط مانشستر سيتي إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ27 نقطة، بينما تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الـ12 بـ22 نقطة.