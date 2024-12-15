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https://sarabic.ae/20241215/السيتي-يواصل-الانهيار-ويخسر-أمام-اليونايتد-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1095817569.html
السيتي يواصل الانهيار ويخسر أمام اليونايتد في الدوري الإنجليزي... فيديو
السيتي يواصل الانهيار ويخسر أمام اليونايتد في الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
انهار نادي مانشستر سيتي في غضون دقيقتين فقط أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ليخسر بهدفين لهدف في مباراة جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الـ16 من منافسات... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T19:51+0000
2024-12-15T19:51+0000
مجتمع
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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وأنهى مانشستر سيتي، الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه يوشكو جفارديول، في الدقيقة 36، بينما عاد يونايتد بفضل ثنائية برونو فرنانديز، وأماد ديالو، في الدقيقتين 88 و90 على الترتيب.واستمرت أزمة المدرب بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة خاضها بكل المسابقات الرسمية، أما نظيره البرتغالي روبين أموريم، فقد نجح في تصحيح أوضاعه مع مانشستر يونايتد، بعد الخسارة في آخر مناسبتين.وهبط مانشستر سيتي إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ27 نقطة، بينما تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الـ12 بـ22 نقطة.
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

السيتي يواصل الانهيار ويخسر أمام اليونايتد في الدوري الإنجليزي... فيديو

19:51 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من السيتى فى الدورى الإنجليزي
مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من السيتى فى الدورى الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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انهار نادي مانشستر سيتي في غضون دقيقتين فقط أمام ضيفه مانشستر يونايتد، ليخسر بهدفين لهدف في مباراة جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأنهى مانشستر سيتي، الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه يوشكو جفارديول، في الدقيقة 36، بينما عاد يونايتد بفضل ثنائية برونو فرنانديز، وأماد ديالو، في الدقيقتين 88 و90 على الترتيب.
واستمرت أزمة المدرب بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة خاضها بكل المسابقات الرسمية، أما نظيره البرتغالي روبين أموريم، فقد نجح في تصحيح أوضاعه مع مانشستر يونايتد، بعد الخسارة في آخر مناسبتين.
وهبط مانشستر سيتي إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ27 نقطة، بينما تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الـ12 بـ22 نقطة.
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