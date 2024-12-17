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"لا أريد تكرار ما فعله الآخرون".. هل يرحل راشفورد عن مانشستر يونايتد
"لا أريد تكرار ما فعله الآخرون".. هل يرحل راشفورد عن مانشستر يونايتد
سبوتنيك عربي
ألمح ماركوس راشفورد، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T21:44+0000
2024-12-17T21:44+0000
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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن راشفورد، قوله "أمر محبط أن يتم استبعادي من مباراة الديربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي"، في إشارة إلى احتمالية رحيله عن الفريق.وأشار راشفورد إلى "إمكانية التعامل مع النكسات خاصة مع تقدمه في السن"، منوها إلى أنه سيبذل قصارى جهده في المرة القادمة حتى يكون متاحا للعب.وحول فرص بقائه أو رحيله من مانشستر يونايتد، قال راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".ويشار إلى أن راشفورد قد غاب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي التي فاز فيها يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، وهي أول مباراة يغيب عنها اللاعب الإنجليزي منذ بداية الموسم في كافة المسابقات.وكان راشفورد قد شارك الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توَّج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
https://sarabic.ae/20240929/ترتيب-الدوري-الإنجليزي-قبل-المواجهة-المثيرة-بين-مانشستر-يونايتد-وتوتنهام-1093237927.html
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رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي

"لا أريد تكرار ما فعله الآخرون".. هل يرحل راشفورد عن مانشستر يونايتد

21:44 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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ألمح ماركوس راشفورد، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن راشفورد، قوله "أمر محبط أن يتم استبعادي من مباراة الديربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي"، في إشارة إلى احتمالية رحيله عن الفريق.
مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل المواجهة المثيرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام
29 سبتمبر, 12:12 GMT
وأشار راشفورد إلى "إمكانية التعامل مع النكسات خاصة مع تقدمه في السن"، منوها إلى أنه سيبذل قصارى جهده في المرة القادمة حتى يكون متاحا للعب.
وحول فرص بقائه أو رحيله من مانشستر يونايتد، قال راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".
ويشار إلى أن راشفورد قد غاب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي التي فاز فيها يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، وهي أول مباراة يغيب عنها اللاعب الإنجليزي منذ بداية الموسم في كافة المسابقات.
وكان راشفورد قد شارك الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.
وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توَّج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
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