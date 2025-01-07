https://sarabic.ae/20250107/رونالدو-يقرب-زميله-السابق-في-ريال-مدريد-من-النصر-السعودي-1096550483.html
رونالدو يقرب زميله السابق في ريال مدريد من النصر السعودي
رونالدو يقرب زميله السابق في ريال مدريد من النصر السعودي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير صحفي، رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في تعاقد ناديه مع زميله السابق في ريال مدريد كالالوس كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T07:55+0000
2025-01-07T07:55+0000
2025-01-07T07:55+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
أخبار نادي ريال مدريد
مانشستر يونايتد
رياضة
منوعات
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وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن "وجهة النصر هي الأقرب لضم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي الجاري".وأوضحت أن "البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد تواجد كاسيميرو، في صفوف النصر"، مشيرة إلى أن "متوسط ميدان مانشستر يونايتد منفتح على الانتقال للأصفر، في يناير (كانون الثاني) الجاري، وأن المفاوضات بين الطرفين جارية".وكانت وسائل إعلام غربية، قد ذكرت أن رابطة الدوري السعودي لكرة القدم (روشن) وضعت مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضمن أهدافها للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.ورجّحت الصحيفة انضمام راشفورد، البالغ من العمر 27 عاما إلى أحد أندية "الهلال أوالاتحاد أوالنصر أوالأهلي أوالقادسية"، موضحة أن إدارة مانشيستر يونايتد، قد وضعت سعرا لراشفورد بقيمة تتراوح بين 40 - 50 مليون جنيه إسترليني.
https://sarabic.ae/20241228/رونالدو-يتحدث-عن-خطته-بعد-اعتزال-كرة-القدم-1096268847.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر يونايتد, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر يونايتد, رياضة, منوعات
رونالدو يقرب زميله السابق في ريال مدريد من النصر السعودي
كشف تقرير صحفي، رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في تعاقد ناديه مع زميله السابق في ريال مدريد كالالوس كاسيميرو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكرت صحيفة
"اليوم" السعودية، أن "وجهة النصر هي الأقرب لضم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، في الميركاتو الشتوي الجاري".
وأوضحت أن "البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد تواجد كاسيميرو، في صفوف النصر"، مشيرة إلى أن "متوسط ميدان مانشستر يونايتد منفتح على الانتقال للأصفر، في يناير (كانون الثاني) الجاري، وأن المفاوضات بين الطرفين جارية".
28 ديسمبر 2024, 08:22 GMT
وكانت وسائل إعلام غربية، قد ذكرت أن رابطة الدوري السعودي لكرة القدم (روشن) وضعت مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضمن أهدافها
للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأكدت أن راشفورد يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بدعوى أن قيمته الفنية ستسهم في ارتفاع مستوى الدوري.
ورجّحت الصحيفة انضمام راشفورد، البالغ من العمر 27 عاما إلى أحد أندية "الهلال أوالاتحاد أوالنصر أوالأهلي أوالقادسية"، موضحة أن إدارة مانشيستر يونايتد، قد وضعت سعرا لراشفورد بقيمة تتراوح بين 40 - 50 مليون جنيه إسترليني.