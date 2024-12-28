https://sarabic.ae/20241228/رونالدو-يتحدث-عن-خطته-بعد-اعتزال-كرة-القدم-1096268847.html

رونالدو يتحدث عن خطته بعد اعتزال كرة القدم

رونالدو يتحدث عن خطته بعد اعتزال كرة القدم

سبوتنيك عربي

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن خطته لمواصلة مسيرته بعد اعتزال لعب كرة القدم. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T08:22+0000

2024-12-28T08:22+0000

2024-12-28T08:22+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ونقل موقع "ysscores" عن رونالدو تصريحات أدلى بها خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم مساء الجمعة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.تحدث رونالدو عن طموحه المستقبلي في امتلاك نادٍ كبير بعد اعتزاله كرة القدم، وذلك خلال حديثه عن الأزمة التي يعيشها ناديه السابق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن المشكلة التي يعاني منها الفريق "ليست في المدرب".وواصل الحديث عن طموحه المستقبلي قائلاً: "إذا أصبحت مالكًا للنادي، فسأوضح الأمور وأغير ما أعتقد أنه سيئ هناك، لكني ما زلت صغيرًا جدًا، لدي العديد من الخطط والأحلام في المستقبل، ولكن صدقوني سأصبح مالكًا لنادٍ كبير".وأضاف رونالدو في تصريحات تلفزيونية: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر تعقيدًا في العالم، جميع الفرق جيدة، قلت ذلك قبل أكثر من عام بقليل".وأضاف: "المشكلة في مانشستر يونايتد ليست في المدرب، الأمر أشبه بحوض سمك، إذا كانت هناك سمكة مريضة، فإنك تُخرجها وتحل المشكلة، ولكن إذا أعدتها إلى الحوض، فستظل مريضة وستبقى المشكلة قائمة"، وتابع: "المشكلة أعمق بكثير في مانشستر يونايتد، تغيير المدربين لا يكفي لحل الأزمة".في السياق ذاته، قدم صاروخ ماديرا نصيحة للاعبين لبيلينغهام ويامال من أجل الوصول لمستواه واللعب حتى سن متقدمة، وقال: "الأندية بحاجة إلى الاهتمام أكثر باللاعبين الشباب، بيلينغهام أو يامال، على سبيل المثال، صغيران جدًا، يجب عليهما تقديم الكثير من التضحيات وأن يكون لديهما القليل من الحظ ليتمكنا من اللعب في عمري (39 عامًا)".وتابع: "لكن يجب على الأندية أن تكون حذرة، فاللاعبون يشكون من وجود الكثير من اللاعبين (في نفس الفريق)، وأنا أتفق مع ذلك، ولكن أعتقد أن الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي التدرب بشكل أقل أو التدرب بشكل أكثر ذكاءً".

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, منوعات, رياضة