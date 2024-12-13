https://sarabic.ae/20241213/بشرى-سارة-للجماهير-الإيرانية-بشأن-كريستيانو-رونالدو-1095766756.html

مفاجأة سارة للجماهير الإيرانية بشأن كريستيانو رونالدو

مفاجأة سارة للجماهير الإيرانية بشأن كريستيانو رونالدو

سبوتنيك عربي

أفاد الإعلامي الرياضي المتخصص في الشؤون الآسيوية، بدر بالعبيد، أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، سيزور الأراضي الإيرانية، خلال شهر فبراير/ شباط... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T16:31+0000

2024-12-13T16:31+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وأوضح بالعبيد عبر منصة "إكس"، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الفرق الإيرانية، حق اللعب على أراضيها مجددا في البطولة القارية، خلال الفترة القادمة، ما يعني أن فريق النصر والذي يلعب ضمن صفوفه رونالدو، سيزور إيران لمواجهة برسبوليس، يوم 17 فبراير (شباط) 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي".يشار إلى أن النصر السعودي يحتل المركز الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة، فيما يأتي بيرسبوليس الإيراني، في المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.وكان النصر السعودي قد تأهل، في وقت سابق، إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية، لذلك فإن مباراته أمام برسبوليس، ستكون تحصيل حاصل، من أجل تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب مرحلة الدوري.يأتي هذا القرار بعد قرار سابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتخذ في شهر أكتوبر الماضي، حظر بموجبه لعب الفرق الإيرانية على أراضيها، في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب الظروف السياسية في المنطقة.وكان النجم العالمي كريستيانو رونالدو، قد زار إيران في سبتمبر/ أيلول من عام 2023، عندما حل ضيفا مع النصر على فريق برسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الماضي.

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رياضة, أخبار كرة القدم, السعودية, إيران, منوعات, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو