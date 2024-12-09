انتقال رونالدو إلى الأهلي المصري.. تصريحات إعلامية مثيرة للجدل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241209/انتقال-رونالدو-إلى-الأهلي-المصري-تصريحات-إعلامية-مثيرة-للجدل-1095640424.html
انتقال رونالدو إلى الأهلي المصري.. تصريحات إعلامية مثيرة للجدل
انتقال رونالدو إلى الأهلي المصري.. تصريحات إعلامية مثيرة للجدل
سبوتنيك عربي
دعا إعلامي مصري إلى ضم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق الأهلي المصري، لتعزيز صفوف الفريق قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، في... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T19:44+0000
2024-12-09T19:44+0000
مجتمع
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
نادي الأهلي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095641011_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e1cd169b33e8d778cf35d25563b0bc3d.jpg
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه على قناة "صدى البلد" المصرية، إن "الأهلي يجب أن يضم مجموعة من النجوم الدوليين قبل البطولة، التي ستشهد مواجهة مرتقبة مع فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي".كما دعا موسى إلى ضم نجوم آخرين أبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، وعمر مرموش، نجم فرانكفورت الألماني.وأثارت تلك الدعوة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بينما أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، دعمه للفكرة، مؤكدًا أنه سيكون لها فوائد تسويقية كبيرة.وانقسمت آراء جماهير الأهلي بين مؤيد يراه "حلما كبيرا"، ومعارضين يعتبرونه "عبئا ماليا كبيرا على النادي وأنه أمر غير واقعي لأن انتقال رونالدو يتطلب تجاوز عقبات قانونية ومالية عديدة".يذكر أن رونالدو ملتزم بعقد مع نادي النصر السعودي، حتى يونيو المقبل، وهو ما يمنع انتقاله قبل انتهاء العقد، كما أن القيمة المالية العالية للتعاقد تمثل تحديا كبيرا لخزينة الأهلي.كما أن رونالدو لن يسعى للانضمام إلى الأهلي لمجرد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لأنها بطولة سبق له المشاركة فيها مرات عدة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة فريق إنتر ميامي يوم 14 يونيو المقبل.
https://sarabic.ae/20241206/الهلال-السعودي-يحسم-الجدل-حول-التعاقد-مع-رونالدو-في-كأس-العالم-للأندية-1095559978.html
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095641011_66:0:977:683_1920x0_80_0_0_e88fc446a1d5df75ab1cb999b345a292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

انتقال رونالدو إلى الأهلي المصري.. تصريحات إعلامية مثيرة للجدل

19:44 GMT 09.12.2024
© Getty Images / Yasser Bakhsh / Stringerنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Yasser Bakhsh / Stringer
تابعنا عبر
دعا إعلامي مصري إلى ضم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق الأهلي المصري، لتعزيز صفوف الفريق قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، في يونيو/ حزيران المقبل.
وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه على قناة "صدى البلد" المصرية، إن "الأهلي يجب أن يضم مجموعة من النجوم الدوليين قبل البطولة، التي ستشهد مواجهة مرتقبة مع فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي".
كما دعا موسى إلى ضم نجوم آخرين أبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، وعمر مرموش، نجم فرانكفورت الألماني.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
الهلال السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية
6 ديسمبر, 17:53 GMT
وأثارت تلك الدعوة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بينما أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، دعمه للفكرة، مؤكدًا أنه سيكون لها فوائد تسويقية كبيرة.
وانقسمت آراء جماهير الأهلي بين مؤيد يراه "حلما كبيرا"، ومعارضين يعتبرونه "عبئا ماليا كبيرا على النادي وأنه أمر غير واقعي لأن انتقال رونالدو يتطلب تجاوز عقبات قانونية ومالية عديدة".
يذكر أن رونالدو ملتزم بعقد مع نادي النصر السعودي، حتى يونيو المقبل، وهو ما يمنع انتقاله قبل انتهاء العقد، كما أن القيمة المالية العالية للتعاقد تمثل تحديا كبيرا لخزينة الأهلي.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب
7 ديسمبر, 11:57 GMT
كما أن رونالدو لن يسعى للانضمام إلى الأهلي لمجرد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لأنها بطولة سبق له المشاركة فيها مرات عدة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.
ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة فريق إنتر ميامي يوم 14 يونيو المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала