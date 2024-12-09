https://sarabic.ae/20241209/انتقال-رونالدو-إلى-الأهلي-المصري-تصريحات-إعلامية-مثيرة-للجدل-1095640424.html

انتقال رونالدو إلى الأهلي المصري.. تصريحات إعلامية مثيرة للجدل

انتقال رونالدو إلى الأهلي المصري.. تصريحات إعلامية مثيرة للجدل

سبوتنيك عربي

دعا إعلامي مصري إلى ضم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق الأهلي المصري، لتعزيز صفوف الفريق قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، في... 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T19:44+0000

2024-12-09T19:44+0000

2024-12-09T19:44+0000

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نادي الأهلي

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه على قناة "صدى البلد" المصرية، إن "الأهلي يجب أن يضم مجموعة من النجوم الدوليين قبل البطولة، التي ستشهد مواجهة مرتقبة مع فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي".كما دعا موسى إلى ضم نجوم آخرين أبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، وعمر مرموش، نجم فرانكفورت الألماني.وأثارت تلك الدعوة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بينما أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، دعمه للفكرة، مؤكدًا أنه سيكون لها فوائد تسويقية كبيرة.وانقسمت آراء جماهير الأهلي بين مؤيد يراه "حلما كبيرا"، ومعارضين يعتبرونه "عبئا ماليا كبيرا على النادي وأنه أمر غير واقعي لأن انتقال رونالدو يتطلب تجاوز عقبات قانونية ومالية عديدة".يذكر أن رونالدو ملتزم بعقد مع نادي النصر السعودي، حتى يونيو المقبل، وهو ما يمنع انتقاله قبل انتهاء العقد، كما أن القيمة المالية العالية للتعاقد تمثل تحديا كبيرا لخزينة الأهلي.كما أن رونالدو لن يسعى للانضمام إلى الأهلي لمجرد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لأنها بطولة سبق له المشاركة فيها مرات عدة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة فريق إنتر ميامي يوم 14 يونيو المقبل.

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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو