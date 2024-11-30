هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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117 د
مدار الليل والنهار
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
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https://sarabic.ae/20241130/هذا-ما-فعله-رونالدو-مع-طفل-اقتحم-الملعب-للقائه-فيديو-1095346154.html
هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو
هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو
سبوتنيك عربي
اقتحم طفل، أرضية ملعب الأول بارك، للقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مباراة بين ناديي النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري "روشن" السعودي. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T08:05+0000
2024-11-30T08:05+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
نادي النصر السعودي
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2d1f33bcf5210485d64fcce797fae7.jpg
وأظهرت لقطات مصورة، دخول أحد الأطفال للمستطيل الأخضر على هامش الاحتفالات، لالتقاط صورة تذكارية مع رونالدو، وحينها قام اللاعب البرتغالي بإبعاد رجال الأمن عن الطفل الذي تمّت مطاردته، والتقط الصورة معه وعانقه، قبل أن يتم إخراج الطفل من الميدان.وآثارت هذه اللقطات تفاعلاً واسعا على منصة "إكس" (تويتر سابقا).وكان رونالدو سجل هدفين قاد فيهما فريق "العالمي" للفوز على ضيفه ضمك، قبل أن يحتفل النجم البرتغالي ورفاقه بالفوز مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.
https://sarabic.ae/20241122/فيديو-جديد-لـرونالدو-يحصد-الملايين-على-يوتيوب-1095094175.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, نادي النصر السعودي, منوعات, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, نادي النصر السعودي, منوعات, الأخبار

هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو

08:05 GMT 30.11.2024
© AP Photo / Strالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Str
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اقتحم طفل، أرضية ملعب الأول بارك، للقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مباراة بين ناديي النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري "روشن" السعودي.
وأظهرت لقطات مصورة، دخول أحد الأطفال للمستطيل الأخضر على هامش الاحتفالات، لالتقاط صورة تذكارية مع رونالدو، وحينها قام اللاعب البرتغالي بإبعاد رجال الأمن عن الطفل الذي تمّت مطاردته، والتقط الصورة معه وعانقه، قبل أن يتم إخراج الطفل من الميدان.
وآثارت هذه اللقطات تفاعلاً واسعا على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
مجتمع
فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"
22 نوفمبر, 13:31 GMT
وكان رونالدو سجل هدفين قاد فيهما فريق "العالمي" للفوز على ضيفه ضمك، قبل أن يحتفل النجم البرتغالي ورفاقه بالفوز مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.
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