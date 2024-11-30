https://sarabic.ae/20241130/هذا-ما-فعله-رونالدو-مع-طفل-اقتحم-الملعب-للقائه-فيديو-1095346154.html
هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو
هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو
سبوتنيك عربي
اقتحم طفل، أرضية ملعب الأول بارك، للقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مباراة بين ناديي النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري "روشن" السعودي. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T08:05+0000
2024-11-30T08:05+0000
2024-11-30T08:05+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
نادي النصر السعودي
منوعات
الأخبار
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وأظهرت لقطات مصورة، دخول أحد الأطفال للمستطيل الأخضر على هامش الاحتفالات، لالتقاط صورة تذكارية مع رونالدو، وحينها قام اللاعب البرتغالي بإبعاد رجال الأمن عن الطفل الذي تمّت مطاردته، والتقط الصورة معه وعانقه، قبل أن يتم إخراج الطفل من الميدان.وآثارت هذه اللقطات تفاعلاً واسعا على منصة "إكس" (تويتر سابقا).وكان رونالدو سجل هدفين قاد فيهما فريق "العالمي" للفوز على ضيفه ضمك، قبل أن يحتفل النجم البرتغالي ورفاقه بالفوز مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.
https://sarabic.ae/20241122/فيديو-جديد-لـرونالدو-يحصد-الملايين-على-يوتيوب-1095094175.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, نادي النصر السعودي, منوعات, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, نادي النصر السعودي, منوعات, الأخبار
هذا ما فعله رونالدو مع طفل اقتحم الملعب للقائه... فيديو
اقتحم طفل، أرضية ملعب الأول بارك، للقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مباراة بين ناديي النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري "روشن" السعودي.
وأظهرت لقطات مصورة، دخول أحد الأطفال للمستطيل الأخضر على هامش الاحتفالات، لالتقاط صورة تذكارية مع رونالدو
، وحينها قام اللاعب البرتغالي بإبعاد رجال الأمن عن الطفل الذي تمّت مطاردته، والتقط الصورة معه وعانقه، قبل أن يتم إخراج الطفل من الميدان.
وآثارت هذه اللقطات تفاعلاً واسعا على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وكان رونالدو سجل هدفين قاد فيهما فريق "العالمي" للفوز على ضيفه ضمك، قبل أن يحتفل النجم البرتغالي ورفاقه بالفوز مع الجماهير المتواجدة في المدرجات.