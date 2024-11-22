https://sarabic.ae/20241122/فيديو-جديد-لـرونالدو-يحصد-الملايين-على-يوتيوب-1095094175.html
فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"
فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"
سبوتنيك عربي
نشر نجم النصر السعودي وقائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقابلة على قناته الخاصة على "يوتيوب" مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، حصدت ملايين... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T13:31+0000
2024-11-22T13:31+0000
2024-11-22T13:31+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg
فلم تكد تمر عدة ساعات على نشر رونالدو للمقابلة حتى حصدت إعجاب نحو مليونين ونصف المليون مشاهد، أما المشاهدات ففاقت هذا الرقم بكثير، وذلك في القناة التي يتابعها 68 مليونا حول العالمونشر رونالدو المقابلة، مساء أمس الخميس، مع "مستر بيست" تحت عنوان "I Meet MrBeast To Break The Internet"... (أي التقيت مستر بيست لأحطم الإنترنت"، وهذا ما حققه من خلال أرقام المشاهدات.يمتد الفيديو لـ 14 دقيقة، حيث قدم اليوتيوبر البالغ من العمر 26 عاما، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون ويتابعه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، نصائح لللاعب الدولي.وخلال المقابلة، أكد كريستيانو رونالدو أنه يبلغ حاليا 39 سنة وبضعة أشهر، ليرد عليه بيست ممازحا: "أصبحت في عمر الـ 40 تقريبا، بدأت تكبر في السن، أنت على وشك أن تموت".لكن النجم البرتغالي رد عليه، مؤكدا أنه سيعيش حتى المئة عام. وقال: "أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام".
https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يعلن-عن-مفاجأة-سنفجر-الإنترنت-أنا-وضيفي-القادم-1094889544.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"
نشر نجم النصر السعودي وقائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقابلة على قناته الخاصة على "يوتيوب" مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، حصدت ملايين المشاهدات.
فلم تكد تمر عدة ساعات على نشر رونالدو للمقابلة حتى حصدت إعجاب نحو مليونين ونصف المليون مشاهد، أما المشاهدات ففاقت هذا الرقم بكثير، وذلك في القناة التي يتابعها 68 مليونا حول العالم
ونشر رونالدو المقابلة، مساء أمس الخميس، مع "مستر بيست" تحت عنوان "I Meet MrBeast To Break The Internet"... (أي التقيت مستر بيست لأحطم الإنترنت"، وهذا ما حققه من خلال أرقام المشاهدات.
يمتد الفيديو لـ 14 دقيقة، حيث قدم اليوتيوبر البالغ من العمر 26 عاما، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون
ويتابعه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، نصائح لللاعب الدولي.
وخلال المقابلة، أكد كريستيانو رونالدو
أنه يبلغ حاليا 39 سنة وبضعة أشهر، ليرد عليه بيست ممازحا: "أصبحت في عمر الـ 40 تقريبا، بدأت تكبر في السن، أنت على وشك أن تموت".
لكن النجم البرتغالي رد عليه، مؤكدا أنه سيعيش حتى المئة عام. وقال: "أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام".