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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20241122/فيديو-جديد-لـرونالدو-يحصد-الملايين-على-يوتيوب-1095094175.html
فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"
فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"
سبوتنيك عربي
نشر نجم النصر السعودي وقائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقابلة على قناته الخاصة على "يوتيوب" مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، حصدت ملايين... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T13:31+0000
2024-11-22T13:31+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
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فلم تكد تمر عدة ساعات على نشر رونالدو للمقابلة حتى حصدت إعجاب نحو مليونين ونصف المليون مشاهد، أما المشاهدات ففاقت هذا الرقم بكثير، وذلك في القناة التي يتابعها 68 مليونا حول العالمونشر رونالدو المقابلة، مساء أمس الخميس، مع "مستر بيست" تحت عنوان "I Meet MrBeast To Break The Internet"... (أي التقيت مستر بيست لأحطم الإنترنت"، وهذا ما حققه من خلال أرقام المشاهدات.يمتد الفيديو لـ 14 دقيقة، حيث قدم اليوتيوبر البالغ من العمر 26 عاما، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون ويتابعه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، نصائح لللاعب الدولي.وخلال المقابلة، أكد كريستيانو رونالدو أنه يبلغ حاليا 39 سنة وبضعة أشهر، ليرد عليه بيست ممازحا: "أصبحت في عمر الـ 40 تقريبا، بدأت تكبر في السن، أنت على وشك أن تموت".لكن النجم البرتغالي رد عليه، مؤكدا أنه سيعيش حتى المئة عام. وقال: "أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام".
https://sarabic.ae/20241118/رونالدو-يعلن-عن-مفاجأة-سنفجر-الإنترنت-أنا-وضيفي-القادم-1094889544.html
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رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي

فيديو جديد لـ"رونالدو" يحصد الملايين على "يوتيوب"

13:31 GMT 22.11.2024
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Samah Zidan
تابعنا عبر
نشر نجم النصر السعودي وقائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقابلة على قناته الخاصة على "يوتيوب" مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير، مستر بيست، حصدت ملايين المشاهدات.
فلم تكد تمر عدة ساعات على نشر رونالدو للمقابلة حتى حصدت إعجاب نحو مليونين ونصف المليون مشاهد، أما المشاهدات ففاقت هذا الرقم بكثير، وذلك في القناة التي يتابعها 68 مليونا حول العالم
ونشر رونالدو المقابلة، مساء أمس الخميس، مع "مستر بيست" تحت عنوان "I Meet MrBeast To Break The Internet"... (أي التقيت مستر بيست لأحطم الإنترنت"، وهذا ما حققه من خلال أرقام المشاهدات.
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
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رونالدو يعلن عن مفاجأة.. "سنفجر الإنترنت أنا وضيفي القادم"
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يمتد الفيديو لـ 14 دقيقة، حيث قدم اليوتيوبر البالغ من العمر 26 عاما، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون ويتابعه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، نصائح لللاعب الدولي.
وخلال المقابلة، أكد كريستيانو رونالدو أنه يبلغ حاليا 39 سنة وبضعة أشهر، ليرد عليه بيست ممازحا: "أصبحت في عمر الـ 40 تقريبا، بدأت تكبر في السن، أنت على وشك أن تموت".
لكن النجم البرتغالي رد عليه، مؤكدا أنه سيعيش حتى المئة عام. وقال: "أود فقط أن أعلمك أنني سأعيش حتى الـ100 عام".
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