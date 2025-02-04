https://sarabic.ae/20250204/قبل-ساعات-من-احتفالية-الأربعين-رونالدو-يقفز-244-متر-مسجلا-هدفا-جديدا-في-دوري-أبطال-آسيا-فيديو-1097479927.html
قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو
قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، ناديه للفوز على نادي الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T20:27+0000
2025-02-04T20:27+0000
2025-02-04T20:27+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
رياضة
الأخبار
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تمكن رونالدو من إحراز هدفين لفريقه النصر السعودي، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على احتفاله بإتمام عامه الـ 40، حيث تمكن النجم البرتغالي من إحراز هدف رائع.استطاع رونالدو الدقيقة 78 من عمر المباراة القفز في الهواء، وضرب برأسه كرة عرضية تلقاها من نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، مسجلا الهدف الثاني له خلال المباراة، والثالث للفريق السعودي، الذي فاز برباعية نظيفة ضمن الجولة السابعة من مجموعة الغرب.وبينت الصور ولقطات الفيديو للهدف قفز النجم البرتغالي على ارتفاع 2.44 متر وهو المعيار العالمي لارتفاع المرمى في لعبة كرة القدم. سبق لرونالدو ارتقاء بطول 2.93 متر، في قفزة قياسية بالنسبة له وللاعبي كرة القدم، وذلك خلال لقاء مثَّل فيه ريال مدريد الإسباني، فريقه السابق، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2012- 2013. وبنتيجة أربعة أهداف للا شئ، ضمن النصر السعودي والوصل الإماراتي قبل هذه المباراة، التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية رفقة الأهلي والهلال السعوديين والسد القطري.ورفع النصر السعودي رصيده إلى 16 نقطة ليقاسم الهلال المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.
https://sarabic.ae/20241105/النصر-السعودي-يتغلب-على-العين-الإماراتي-بخماسية-في-دوري-أبطال-آسيا-للنخبة-1094521433.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار
قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، ناديه للفوز على نادي الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.
تمكن رونالدو من إحراز هدفين لفريقه النصر السعودي، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على احتفاله بإتمام عامه الـ 40، حيث تمكن النجم البرتغالي من إحراز هدف رائع.
استطاع رونالدو الدقيقة 78 من عمر المباراة القفز في الهواء، وضرب برأسه كرة عرضية تلقاها من نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، مسجلا الهدف الثاني له خلال المباراة، والثالث للفريق السعودي، الذي فاز برباعية نظيفة ضمن الجولة السابعة من مجموعة الغرب.
وبينت الصور ولقطات الفيديو للهدف قفز النجم البرتغالي
على ارتفاع 2.44 متر وهو المعيار العالمي لارتفاع المرمى في لعبة كرة القدم.
سبق لرونالدو ارتقاء بطول 2.93 متر، في قفزة قياسية بالنسبة له وللاعبي كرة القدم، وذلك خلال لقاء مثَّل فيه ريال مدريد الإسباني، فريقه السابق، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2012- 2013.
وبنتيجة أربعة أهداف للا شئ، ضمن النصر السعودي والوصل الإماراتي قبل هذه المباراة، التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية رفقة الأهلي والهلال السعوديين والسد القطري.
ورفع النصر السعودي
رصيده إلى 16 نقطة ليقاسم الهلال المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.