قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250204/قبل-ساعات-من-احتفالية-الأربعين-رونالدو-يقفز-244-متر-مسجلا-هدفا-جديدا-في-دوري-أبطال-آسيا-فيديو-1097479927.html
قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو
قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، ناديه للفوز على نادي الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T20:27+0000
2025-02-04T20:27+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg
تمكن رونالدو من إحراز هدفين لفريقه النصر السعودي، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على احتفاله بإتمام عامه الـ 40، حيث تمكن النجم البرتغالي من إحراز هدف رائع.استطاع رونالدو الدقيقة 78 من عمر المباراة القفز في الهواء، وضرب برأسه كرة عرضية تلقاها من نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، مسجلا الهدف الثاني له خلال المباراة، والثالث للفريق السعودي، الذي فاز برباعية نظيفة ضمن الجولة السابعة من مجموعة الغرب.وبينت الصور ولقطات الفيديو للهدف قفز النجم البرتغالي على ارتفاع 2.44 متر وهو المعيار العالمي لارتفاع المرمى في لعبة كرة القدم. سبق لرونالدو ارتقاء بطول 2.93 متر، في قفزة قياسية بالنسبة له وللاعبي كرة القدم، وذلك خلال لقاء مثَّل فيه ريال مدريد الإسباني، فريقه السابق، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2012- 2013. وبنتيجة أربعة أهداف للا شئ، ضمن النصر السعودي والوصل الإماراتي قبل هذه المباراة، التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية رفقة الأهلي والهلال السعوديين والسد القطري.ورفع النصر السعودي رصيده إلى 16 نقطة ليقاسم الهلال المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.
https://sarabic.ae/20241105/النصر-السعودي-يتغلب-على-العين-الإماراتي-بخماسية-في-دوري-أبطال-آسيا-للنخبة-1094521433.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e259ed9559050447f7277602889c9419.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار

قبل ساعات من احتفالية "الأربعين".. رونالدو يقفز 2.44 متر مسجلا هدفا جديدا في دوري أبطال آسيا.. فيديو

20:27 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Samah Zidan
تابعنا عبر
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، ناديه للفوز على نادي الوصل الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.
تمكن رونالدو من إحراز هدفين لفريقه النصر السعودي، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على احتفاله بإتمام عامه الـ 40، حيث تمكن النجم البرتغالي من إحراز هدف رائع.
استطاع رونالدو الدقيقة 78 من عمر المباراة القفز في الهواء، وضرب برأسه كرة عرضية تلقاها من نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، مسجلا الهدف الثاني له خلال المباراة، والثالث للفريق السعودي، الذي فاز برباعية نظيفة ضمن الجولة السابعة من مجموعة الغرب.
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
مجتمع
النصر السعودي يتغلب على العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
5 نوفمبر 2024, 21:49 GMT
وبينت الصور ولقطات الفيديو للهدف قفز النجم البرتغالي على ارتفاع 2.44 متر وهو المعيار العالمي لارتفاع المرمى في لعبة كرة القدم.
سبق لرونالدو ارتقاء بطول 2.93 متر، في قفزة قياسية بالنسبة له وللاعبي كرة القدم، وذلك خلال لقاء مثَّل فيه ريال مدريد الإسباني، فريقه السابق، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2012- 2013.
وبنتيجة أربعة أهداف للا شئ، ضمن النصر السعودي والوصل الإماراتي قبل هذه المباراة، التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية رفقة الأهلي والهلال السعوديين والسد القطري.
ورفع النصر السعودي رصيده إلى 16 نقطة ليقاسم الهلال المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала